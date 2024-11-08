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В Кремле рассказали о развитии отношений России со странами АТЭС - РИА Новости, 08.11.2024
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09:22 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/otnosheniya-1982589584.html
В Кремле рассказали о развитии отношений России со странами АТЭС
В Кремле рассказали о развитии отношений России со странами АТЭС - РИА Новости, 08.11.2024
В Кремле рассказали о развитии отношений России со странами АТЭС
Отношения России со многими странами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) развиваются очень хорошо, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:22
2024-11-08T09:22
россия
перу
лима (город)
дмитрий песков
алексей оверчук
владимир путин
в мире
атэс
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения России со многими странами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) развиваются очень хорошо, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Со многими странами очень хорошо развиваются отношения по линии АТЭС", - отметил Песков, комментируя участие России в предстоящем саммите АТЭС. Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет с 13 по 17 ноября в столице Перу Лиме. Российскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Соответствующее распоряжение ранее подписал президент России Владимир Путин.
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россия, перу, лима (город), дмитрий песков, алексей оверчук, владимир путин, в мире, атэс
Россия, Перу, Лима (город), Дмитрий Песков, Алексей Оверчук, Владимир Путин, В мире, АТЭС
В Кремле рассказали о развитии отношений России со странами АТЭС

Песков: отношения России со многими странами АТЭС развиваются очень хорошо

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения России со многими странами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) развиваются очень хорошо, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Со многими странами очень хорошо развиваются отношения по линии АТЭС", - отметил Песков, комментируя участие России в предстоящем саммите АТЭС.
Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет с 13 по 17 ноября в столице Перу Лиме. Российскую делегацию на саммите возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Соответствующее распоряжение ранее подписал президент России Владимир Путин.
В Конгресс-центре перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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