https://ria.ru/20241108/oteli-1982498124.html
Эксперты рассказали, какие отели выбирают россияне на зимние праздники
Эксперты рассказали, какие отели выбирают россияне на зимние праздники - РИА Новости, 08.11.2024
Эксперты рассказали, какие отели выбирают россияне на зимние праздники
Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для отдыха в новогодние каникулы чаще всего, сообщает Bronevik.com. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:47
2024-11-08T06:47
2024-11-08T06:47
туризм
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для отдыха в новогодние каникулы чаще всего, сообщает Bronevik.com.Специалисты платформы, входящей в МТС Travel, изучили ранние бронирования туристического жилья в России и выяснили, что за год удвоился спрос на пятизвездочные гостиницы. Число заявок на них достигло семи процентов.При этом самым популярным вариантом размещения стали более бюджетные объекты без звезд, их оплатили 33 процента путешественников.Также туристы охотно бронируют "трешки" и "четверки", примерно по 25 процентов отдыхающих выбирают их.Активнее всего растет количество бронирований объектов с "домашними" удобствами – кухней, стиральной машиной. Так, спрос на апарт-отели за год увеличился на 127 процентов, на апартаменты – на 64 процента, гостевые дома – на 55 процентов. Выбирая объекты, в которых есть возможность самостоятельно готовить еду, стирать одежду и пользоваться другими бытовыми услугами без доплат, туристы стремятся сэкономить в условиях сезонного роста цен.Самый высокий средний чек зафиксирован в загородных и курортных отелях – в среднем, 14,7 и 12,5 тысячи рублей за ночь соответственно. Ночь в городских отелях на праздниках обойдется в среднем 9,1 тысячи рублей, в апарт-отелях 7,5 тысячи, а в апартаментах – 5,2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20241007/puteshestviya-1976448754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, новый год, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Новый год, Отели, Гостиницы
Эксперты рассказали, какие отели выбирают россияне на зимние праздники
Bronevik.com: новогодний спрос на пятизвездочные отели в России за год удвоился
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие отели выбирают туристы для отдыха в новогодние каникулы чаще всего, сообщает Bronevik.com.
Специалисты платформы, входящей в МТС
Travel, изучили ранние бронирования туристического жилья в России
и выяснили, что за год удвоился спрос на пятизвездочные гостиницы. Число заявок на них достигло семи процентов.
При этом самым популярным вариантом размещения стали более бюджетные объекты без звезд, их оплатили 33 процента путешественников.
Также туристы охотно бронируют "трешки" и "четверки", примерно по 25 процентов отдыхающих выбирают их.
Активнее всего растет количество бронирований объектов с "домашними" удобствами – кухней, стиральной машиной. Так, спрос на апарт-отели за год увеличился на 127 процентов, на апартаменты – на 64 процента, гостевые дома – на 55 процентов. Выбирая объекты, в которых есть возможность самостоятельно готовить еду, стирать одежду и пользоваться другими бытовыми услугами без доплат, туристы стремятся сэкономить в условиях сезонного роста цен.
Самый высокий средний чек зафиксирован в загородных и курортных отелях – в среднем, 14,7 и 12,5 тысячи рублей за ночь соответственно. Ночь в городских отелях на праздниках обойдется в среднем 9,1 тысячи рублей, в апарт-отелях 7,5 тысячи, а в апартаментах – 5,2 тысячи рублей.