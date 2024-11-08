https://ria.ru/20241108/orenburzhe-1982716187.html

В Оренбуржье центр "Мой бизнес" оказал более 5 тысяч услуг и мер поддержки

В Оренбуржье центр "Мой бизнес" оказал более 5 тысяч услуг и мер поддержки - РИА Новости, 08.11.2024

В Оренбуржье центр "Мой бизнес" оказал более 5 тысяч услуг и мер поддержки

С начала года центром "Мой бизнес" в Оренбургской области оказано более 5 тысяч услуг и государственных мер поддержки предпринимателей и самозанятых, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:20

2024-11-08T16:20

2024-11-08T16:20

оренбургская область

поддержка бизнеса

денис паслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816463107_0:100:1200:776_1920x0_80_0_0_5b05532e2cb5d849a6ca0f45dca99948.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. С начала года центром "Мой бизнес" в Оренбургской области оказано более 5 тысяч услуг и государственных мер поддержки предпринимателей и самозанятых, сообщил губернатор Денис Паслер. Инфраструктура центров "Мой бизнес" работает по всей стране по принципу одного окна: предприниматели и самозанятые могут получить консультационную, образовательную, имущественную, инжиниринговую, финансовую поддержку в одном месте. "Предприятия малого и среднего бизнеса – это важнейшая часть экономики в целом, его доля в валовом региональном продукте Оренбургской области уже превышает 17%. У нас более 60 тысяч предпринимателей и свыше 101 тысячи самозанятых. Число субъектов МСП постоянно растет. Для этого в регионе реализуется комплекс мер поддержки. С начала года центром "Мой бизнес" оказано более 5 тысяч услуг и государственных мер поддержки предпринимателей и самозанятых", – приводит пресс-служба правительства слова Паслера. Отмечается, что в Оренбуржье предприниматели пользуются поддержкой при создании сайтов, разработке логобука, цифровизации бизнеса, проведении рекламной кампании и предметной фотосъемки/фотосессии для создания контента, разработке и изготовлении полиграфической продукции. Также они получают содействие в размещении продукции на электронных торговых площадках, в регистрации товарного знака. Центр "Мой бизнес" организует образовательные проекты, тренинги, мастер-классы. Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241106/apk-1982189606.html

https://ria.ru/20241009/orenburzhe-1977218493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , денис паслер