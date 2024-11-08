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В Оренбуржье центр "Мой бизнес" оказал более 5 тысяч услуг и мер поддержки - РИА Новости, 08.11.2024
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Оренбургская область
 
16:20 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/orenburzhe-1982716187.html
В Оренбуржье центр "Мой бизнес" оказал более 5 тысяч услуг и мер поддержки
В Оренбуржье центр "Мой бизнес" оказал более 5 тысяч услуг и мер поддержки - РИА Новости, 08.11.2024
В Оренбуржье центр "Мой бизнес" оказал более 5 тысяч услуг и мер поддержки
С начала года центром "Мой бизнес" в Оренбургской области оказано более 5 тысяч услуг и государственных мер поддержки предпринимателей и самозанятых, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:20
2024-11-08T16:20
оренбургская область
поддержка бизнеса
денис паслер
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. С начала года центром "Мой бизнес" в Оренбургской области оказано более 5 тысяч услуг и государственных мер поддержки предпринимателей и самозанятых, сообщил губернатор Денис Паслер. Инфраструктура центров "Мой бизнес" работает по всей стране по принципу одного окна: предприниматели и самозанятые могут получить консультационную, образовательную, имущественную, инжиниринговую, финансовую поддержку в одном месте. "Предприятия малого и среднего бизнеса – это важнейшая часть экономики в целом, его доля в валовом региональном продукте Оренбургской области уже превышает 17%. У нас более 60 тысяч предпринимателей и свыше 101 тысячи самозанятых. Число субъектов МСП постоянно растет. Для этого в регионе реализуется комплекс мер поддержки. С начала года центром "Мой бизнес" оказано более 5 тысяч услуг и государственных мер поддержки предпринимателей и самозанятых", – приводит пресс-служба правительства слова Паслера. Отмечается, что в Оренбуржье предприниматели пользуются поддержкой при создании сайтов, разработке логобука, цифровизации бизнеса, проведении рекламной кампании и предметной фотосъемки/фотосессии для создания контента, разработке и изготовлении полиграфической продукции. Также они получают содействие в размещении продукции на электронных торговых площадках, в регистрации товарного знака. Центр "Мой бизнес" организует образовательные проекты, тренинги, мастер-классы. Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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поддержка бизнеса , денис паслер
Оренбургская область, Поддержка бизнеса , Денис Паслер

В Оренбуржье центр "Мой бизнес" оказал более 5 тысяч услуг и мер поддержки

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. С начала года центром "Мой бизнес" в Оренбургской области оказано более 5 тысяч услуг и государственных мер поддержки предпринимателей и самозанятых, сообщил губернатор Денис Паслер.
Инфраструктура центров "Мой бизнес" работает по всей стране по принципу одного окна: предприниматели и самозанятые могут получить консультационную, образовательную, имущественную, инжиниринговую, финансовую поддержку в одном месте.
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"Предприятия малого и среднего бизнеса – это важнейшая часть экономики в целом, его доля в валовом региональном продукте Оренбургской области уже превышает 17%. У нас более 60 тысяч предпринимателей и свыше 101 тысячи самозанятых. Число субъектов МСП постоянно растет. Для этого в регионе реализуется комплекс мер поддержки. С начала года центром "Мой бизнес" оказано более 5 тысяч услуг и государственных мер поддержки предпринимателей и самозанятых", – приводит пресс-служба правительства слова Паслера.
Отмечается, что в Оренбуржье предприниматели пользуются поддержкой при создании сайтов, разработке логобука, цифровизации бизнеса, проведении рекламной кампании и предметной фотосъемки/фотосессии для создания контента, разработке и изготовлении полиграфической продукции. Также они получают содействие в размещении продукции на электронных торговых площадках, в регистрации товарного знака. Центр "Мой бизнес" организует образовательные проекты, тренинги, мастер-классы.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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