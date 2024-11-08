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Шапша поделился региональным опытом в сфере муниципального управления - РИА Новости, 08.11.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:42 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/opyt-1982721077.html
Шапша поделился региональным опытом в сфере муниципального управления
Шапша поделился региональным опытом в сфере муниципального управления - РИА Новости, 08.11.2024
Шапша поделился региональным опытом в сфере муниципального управления
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился региональным опытом в сфере муниципального управления на совместном мероприятии Всероссийской ассоциации... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:42
2024-11-08T16:42
калужская область
владислав шапша
ирек файзуллин
москва
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КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился региональным опытом в сфере муниципального управления на совместном мероприятии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и ВЭБ.РФ, сообщает правительство региона. Сообщается, что в пятницу в Москве губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в совместном мероприятии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и ВЭБ.РФ на тему "Открытый диалог ВАРМСУ: муниципалитеты как опора государственного управления". В обсуждении вопросов взаимодействия органов государственной и муниципальной власти участвовали эксперты высокого уровня. В режиме ВКС к открытому диалогу ВАРМСУ присоединился министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. В рамках обсуждения лучших региональных практик губернатор Владислав Шапша поделился опытом Калужской области в развитии муниципального самоуправления. Он сделал акцент на особой роли муниципалитетов в реализации социально-экономических задач и национальных проектов, их значимости для государственного управления, информирует правительство региона. Шапша отметил, что каким бы ни был город – большим или маленьким, в нем живут люди. "Люди очень разные, не всегда погруженные в повестку, не всегда глубоко знающие законы местного самоуправления. От муниципалов требуются титанические усилия, нужно работать в режиме многозадачности. Необходимо не только донести до людей значение и результаты своей работы, но и привлечь их в совместное принятие решений. Люди должны быть амбассадорами власти", - подчеркнул губернатор. По его словам, в последние годы всё больше людей участвует в выборе объектов благоустройства, растёт интерес к проектам инициативного бюджетирования. Многие муниципальные команды выдвигают свои проекты на федеральные конкурсы и выигрывают гранты на их реализацию. Важность именно такого подхода неоднократно подчеркивал президент страны Владимир Путин, напомнил Владислав Шапша. Губернатор также отметил, что Калужская область активно участвует во многих проектах, инициативах, стратегических сессиях, обучающих семинарах ВАРМСУ, включая программу развития управленческого резерва "Школа мэров".
https://ria.ru/20241108/kaluga-1982689618.html
https://ria.ru/20241107/shapsha-1982409143.html
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владислав шапша, ирек файзуллин, москва
Калужская область, Владислав Шапша, Ирек Файзуллин, Москва

Шапша поделился региональным опытом в сфере муниципального управления

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился региональным опытом в сфере муниципального управления на совместном мероприятии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и ВЭБ.РФ, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в пятницу в Москве губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в совместном мероприятии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и ВЭБ.РФ на тему "Открытый диалог ВАРМСУ: муниципалитеты как опора государственного управления".
Калуга - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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В обсуждении вопросов взаимодействия органов государственной и муниципальной власти участвовали эксперты высокого уровня. В режиме ВКС к открытому диалогу ВАРМСУ присоединился министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
В рамках обсуждения лучших региональных практик губернатор Владислав Шапша поделился опытом Калужской области в развитии муниципального самоуправления. Он сделал акцент на особой роли муниципалитетов в реализации социально-экономических задач и национальных проектов, их значимости для государственного управления, информирует правительство региона.
Шапша отметил, что каким бы ни был город – большим или маленьким, в нем живут люди. "Люди очень разные, не всегда погруженные в повестку, не всегда глубоко знающие законы местного самоуправления. От муниципалов требуются титанические усилия, нужно работать в режиме многозадачности. Необходимо не только донести до людей значение и результаты своей работы, но и привлечь их в совместное принятие решений. Люди должны быть амбассадорами власти", - подчеркнул губернатор.
По его словам, в последние годы всё больше людей участвует в выборе объектов благоустройства, растёт интерес к проектам инициативного бюджетирования. Многие муниципальные команды выдвигают свои проекты на федеральные конкурсы и выигрывают гранты на их реализацию. Важность именно такого подхода неоднократно подчеркивал президент страны Владимир Путин, напомнил Владислав Шапша.
Губернатор также отметил, что Калужская область активно участвует во многих проектах, инициативах, стратегических сессиях, обучающих семинарах ВАРМСУ, включая программу развития управленческого резерва "Школа мэров".
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