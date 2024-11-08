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Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти - РИА Новости, 08.11.2024
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17:05 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/opek-1982727789.html
Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти
Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти - РИА Новости, 08.11.2024
Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти
Решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти на месяц с декабря связано со снижением сезонного спроса в зимний период, будем оценивать ситуацию на рынке,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:05
2024-11-08T17:05
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти на месяц с декабря связано со снижением сезонного спроса в зимний период, будем оценивать ситуацию на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 3 ноября объявил, что ОПЕК+ сдвинул постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря. Принцип работы России в рамках ОПЕК+ заключаются в том, чтобы внимательно следить за рынком, мониторить баланс спроса и предложения и исходя из текущей ситуации принимать дальнейшие решения, подчеркнул Новак. "Поэтому абсолютно объективно, исходя из того, что сегодня у нас зимний период и падение спроса относительно летнего периода, то есть меньше автомобилей зимой потребляет нефтепродукты и ездит, сезон отпусков заканчивается. С точки зрения баланса спроса и предложения целесообразно предложение несколько отодвинуть вправо", - сказал он. "Будем также внимательно смотреть, что будет дальше на рынке. Мы пока отложили на месяц. У нас будет министерская встреча в начале декабря, где мы проанализируем через месяц текущий статус, прогноз на первый квартал. И исходя из ситуации будем принимать решение", - добавил Новак.
https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, ОПЕК
Новак объяснил решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти

Новак: в ОПЕК+ отложили увеличение добычи нефти из-за снижения сезонного спроса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Решение ОПЕК+ отложить увеличение добычи нефти на месяц с декабря связано со снижением сезонного спроса в зимний период, будем оценивать ситуацию на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Секретариат Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 3 ноября объявил, что ОПЕК+ сдвинул постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки на месяц, до конца декабря.
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Принцип работы России в рамках ОПЕК+ заключаются в том, чтобы внимательно следить за рынком, мониторить баланс спроса и предложения и исходя из текущей ситуации принимать дальнейшие решения, подчеркнул Новак.
"Поэтому абсолютно объективно, исходя из того, что сегодня у нас зимний период и падение спроса относительно летнего периода, то есть меньше автомобилей зимой потребляет нефтепродукты и ездит, сезон отпусков заканчивается. С точки зрения баланса спроса и предложения целесообразно предложение несколько отодвинуть вправо", - сказал он.
"Будем также внимательно смотреть, что будет дальше на рынке. Мы пока отложили на месяц. У нас будет министерская встреча в начале декабря, где мы проанализируем через месяц текущий статус, прогноз на первый квартал. И исходя из ситуации будем принимать решение", - добавил Новак.
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