https://ria.ru/20241108/olkha-1982750050.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР

Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2024

Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР

Артиллеристы российской группировки войск "Запад" уничтожили РСЗО "Ольха" ВСУ в ЛНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:01

2024-11-08T19:01

2024-11-08T19:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Запад" уничтожили РСЗО "Ольха" ВСУ в ЛНР, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БПЛА в районе одного из населенных пунктов выявили позицию РСЗО "Ольха" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате точного удара артиллерией 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" боевая машина РСЗО "Ольха" боевиков ВСУ была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Минобороны также представило соответствующие видео.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Уничтожение украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения РСЗО «Ольха» ВСУ артиллеристами группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ЛНР Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БпЛА в районе одного из населенных пунктов выявили позицию РСЗО «Ольха» ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате точного удара артиллерией 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" боевая машина РСЗО «Ольха» боевиков ВСУ была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени. 2024-11-08T19:01 true PT0M15S

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика