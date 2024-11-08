https://ria.ru/20241108/olkha-1982750050.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР
Артиллеристы российской группировки войск "Запад" уничтожили РСЗО "Ольха" ВСУ в ЛНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:01
2024-11-08T19:01
2024-11-08T19:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Запад" уничтожили РСЗО "Ольха" ВСУ в ЛНР, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БПЛА в районе одного из населенных пунктов выявили позицию РСЗО "Ольха" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате точного удара артиллерией 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" боевая машина РСЗО "Ольха" боевиков ВСУ была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Минобороны также представило соответствующие видео.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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Уничтожение украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения РСЗО «Ольха» ВСУ артиллеристами группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ЛНР
Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БпЛА в районе одного из населенных пунктов выявили позицию РСЗО «Ольха» ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника.
В результате точного удара артиллерией 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" боевая машина РСЗО «Ольха» боевиков ВСУ была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
2024-11-08T19:01
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР
МО РФ: артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили РСЗО "Ольха" ВСУ в ЛНР