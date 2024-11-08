Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/olkha-1982750050.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР - РИА Новости, 08.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР
Артиллеристы российской группировки войск "Запад" уничтожили РСЗО "Ольха" ВСУ в ЛНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:01
2024-11-08T19:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982749222_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f877121b2cb9577c6d65af25a3bdf1.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Запад" уничтожили РСЗО "Ольха" ВСУ в ЛНР, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БПЛА в районе одного из населенных пунктов выявили позицию РСЗО "Ольха" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате точного удара артиллерией 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" боевая машина РСЗО "Ольха" боевиков ВСУ была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Минобороны также представило соответствующие видео.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения РСЗО «Ольха» ВСУ артиллеристами группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ЛНР Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БпЛА в районе одного из населенных пунктов выявили позицию РСЗО «Ольха» ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате точного удара артиллерией 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" боевая машина РСЗО «Ольха» боевиков ВСУ была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
2024-11-08T19:01
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982749222_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0e25cadb6f5d5d269555ba2321d6a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Ольха" в ЛНР

МО РФ: артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили РСЗО "Ольха" ВСУ в ЛНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Запад" уничтожили РСЗО "Ольха" ВСУ в ЛНР, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью БПЛА в районе одного из населенных пунктов выявили позицию РСЗО "Ольха" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины противника. В результате точного удара артиллерией 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" боевая машина РСЗО "Ольха" боевиков ВСУ была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Минобороны также представило соответствующие видео.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала