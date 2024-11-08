https://ria.ru/20241108/obstrel-1982755797.html
Украинские войска обстреляли село в Херсонской области из РСЗО
Украинские войска обстреляли село в Херсонской области из РСЗО - РИА Новости, 08.11.2024
Украинские войска обстреляли село в Херсонской области из РСЗО
Украинские войска выпустили не менее 20 ракет по селу Раденск в Херсонской области, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:44
2024-11-08T19:44
2024-11-08T19:45
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили не менее 20 ракет по селу Раденск в Херсонской области, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Сегодня боевики украинских формирований совершили массированный обстрел из РСЗО села Раденск. По жилому сектору летело не менее 20 ракет, часть из которых была сбита ПВО", - написал Сальдо. По его словам, взрывом контузило 73-летнюю женщину, ее оперативно госпитализировали в районную больницу. Повреждены дома местных жителей. "Некоторые ракеты не взорвались и застряли глубоко в земле. Обезвреживать их придется подрывом на месте. Муниципальные власти приняли меры для отселения жителей с опасных участков", - подчеркнул губернатор. Сальдо также отметил, что обстрел был явно в террористических целях - военных объектов в селе нет. "Очередной акт бессмысленного вандализма и военное преступление киевского режима", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Украинские войска обстреляли село в Херсонской области из РСЗО
Сальдо: ВСУ выпустили не менее 20 ракет по Раденску в Херсонской области из РСЗО
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости.
Украинские войска выпустили не менее 20 ракет по селу Раденск в Херсонской области, пострадала женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
.
"Сегодня боевики украинских формирований совершили массированный обстрел из РСЗО села Раденск. По жилому сектору летело не менее 20 ракет, часть из которых была сбита ПВО", - написал Сальдо.
По его словам, взрывом контузило 73-летнюю женщину, ее оперативно госпитализировали в районную больницу. Повреждены дома местных жителей.
"Некоторые ракеты не взорвались и застряли глубоко в земле. Обезвреживать их придется подрывом на месте. Муниципальные власти приняли меры для отселения жителей с опасных участков", - подчеркнул губернатор.
Сальдо также отметил, что обстрел был явно в террористических целях - военных объектов в селе нет. "Очередной акт бессмысленного вандализма и военное преступление киевского режима", - подчеркнул Сальдо.