https://ria.ru/20241108/obstrel-1982699044.html
При обстреле ВСУ Горловки получили повреждения административные здания
При обстреле ВСУ Горловки получили повреждения административные здания - РИА Новости, 08.11.2024
При обстреле ВСУ Горловки получили повреждения административные здания
Административные здания и амбулатория повреждены в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:48
2024-11-08T15:48
2024-11-08T15:48
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Административные здания и амбулатория повреждены в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ВСУ в пятницу выпустили по Горловке восемь натовских снарядов калибра 155 миллиметров. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Горловка: административное здание по улице Черняховского, административное здание по улице Вознесенского", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, пострадала амбулатория и котельная на улице Черняховского. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ Горловки получили повреждения административные здания
СЦКК ДНР: при обстреле ВСУ Горловки получили повреждения административные здания
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости.
Административные здания и амбулатория повреждены в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство
ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
ВСУ в пятницу выпустили по Горловке восемь натовских снарядов калибра 155 миллиметров.
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Горловка: административное здание по улице Черняховского, административное здание по улице Вознесенского", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, пострадала амбулатория и котельная на улице Черняховского.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.