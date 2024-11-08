https://ria.ru/20241108/obstrel-1982650030.html

ВСУ нанесли удар по Херсонской области, пострадали два человека

ВСУ нанесли удар по Херсонской области, пострадали два человека - РИА Новости, 08.11.2024

ВСУ нанесли удар по Херсонской области, пострадали два человека

Украинские войска нанесли удар по городам Алешки и Новая Каховка, пострадали два человека, их жизни вне опасности, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:48

2024-11-08T13:48

2024-11-08T13:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городам Алешки и Новая Каховка, пострадали два человека, их жизни вне опасности, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."В результате обстрелов украинских боевиков в Алешках контузию головного мозга получила 72-летняя женщина. В Новой Каховке ранен осколком в ногу 46-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, в Новой Каховке перебит водопровод и газопровод низкого давления. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, а в Голой Пристани поврежден автомобиль "Газель".Сальдо подчеркнул, что в общей сложности за минувшие сутки враг выпустил по мирным жителям левобережья Херсонской области более 30 боеприпасов.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, происшествия