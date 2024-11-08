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ВСУ нанесли удар по Херсонской области, пострадали два человека - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 08.11.2024 (обновлено: 13:58 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/obstrel-1982650030.html
ВСУ нанесли удар по Херсонской области, пострадали два человека
ВСУ нанесли удар по Херсонской области, пострадали два человека - РИА Новости, 08.11.2024
ВСУ нанесли удар по Херсонской области, пострадали два человека
Украинские войска нанесли удар по городам Алешки и Новая Каховка, пострадали два человека, их жизни вне опасности, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:48
2024-11-08T13:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городам Алешки и Новая Каховка, пострадали два человека, их жизни вне опасности, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."В результате обстрелов украинских боевиков в Алешках контузию головного мозга получила 72-летняя женщина. В Новой Каховке ранен осколком в ногу 46-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, в Новой Каховке перебит водопровод и газопровод низкого давления. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, а в Голой Пристани поврежден автомобиль "Газель".Сальдо подчеркнул, что в общей сложности за минувшие сутки враг выпустил по мирным жителям левобережья Херсонской области более 30 боеприпасов.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ нанесли удар по Херсонской области, пострадали два человека

Сальдо: ВСУ ударили по городам Алешки и Новая Каховка, пострадали два человека

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Херсонской области
Последствия удара со стороны ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городам Алешки и Новая Каховка, пострадали два человека, их жизни вне опасности, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В результате обстрелов украинских боевиков в Алешках контузию головного мозга получила 72-летняя женщина. В Новой Каховке ранен осколком в ногу 46-летний местный житель. Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности", - написал Сальдо.
Кроме того, по его словам, в Новой Каховке перебит водопровод и газопровод низкого давления. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, а в Голой Пристани поврежден автомобиль "Газель".
Сальдо подчеркнул, что в общей сложности за минувшие сутки враг выпустил по мирным жителям левобережья Херсонской области более 30 боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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