https://ria.ru/20241108/obstrel-1982593731.html

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.11.2024

Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 31 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:49

2024-11-08T09:49

2024-11-08T09:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 31 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховках, Таврийск, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , происшествия, новая каховка