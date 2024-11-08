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Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.11.2024
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 31 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:49
2024-11-08T09:49
2024-11-08T09:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 31 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховках, Таврийск, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 31 артиллерийский удар по левобережью Херсонской области