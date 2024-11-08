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Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/obstrel-1982593731.html
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.11.2024
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 31 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:49
2024-11-08T09:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 31 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховках, Таврийск, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли более 30 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 31 артиллерийский удар по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ГЕНИЧЕСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 31 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховках, Таврийск, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Каховка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияНовая Каховка
 
 
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