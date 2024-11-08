https://ria.ru/20241108/novosibirsk-1982612788.html

В Новосибирске осудили мать, выбросившую младенца в мусорный бак

В Новосибирске осудили мать, выбросившую младенца в мусорный бак - РИА Новости, 08.11.2024

В Новосибирске осудили мать, выбросившую младенца в мусорный бак

Железнодорожный районный суд Новосибирской области приговорил к шести годам колонии 22-летнюю женщину, выбросившую зимой своего новорожденного ребенка в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:08

2024-11-08T11:08

2024-11-08T11:08

происшествия

новосибирская область

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анастасия кулешова

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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирской области приговорил к шести годам колонии 22-летнюю женщину, выбросившую зимой своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Во дворе одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе Новосибирска 16 февраля в мусорном контейнере был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Мальчика удалось спасти, он провел мало времени на морозе. "Приговором суда осужденной назначено наказание в виде шести лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). "Фигурантка по делу проживала одна в Железнодорожном районе города Новосибирска. Не желая воспитывать ребенка, женщина по месту своего жительства родила доношенного здорового мальчика, которого затем вынесла и оставила в мусорным контейнере, желая его смерти, а сама ушла. В отношении женщины следствием избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу", - напомнили в СУСК. В прокуратуре Новосибирской области уточнили: женщина объяснила свой поступок тем, что опасалась осуждения со стороны родственников, которым не было известно о ее беременности, а также не желала исполнять родительские обязанности. В надзорном ведомстве уточнили, что ребенок находился в мусорном баке не менее 30 минут, после чего его обнаружил мужчина, выбрасывающий мусор.

https://ria.ru/20241107/kuzbass-1982424530.html

https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html

https://ria.ru/20241105/kareliya-1982043430.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, анастасия кулешова