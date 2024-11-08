https://ria.ru/20241108/novosibirsk-1982612788.html
В Новосибирске осудили мать, выбросившую младенца в мусорный бак
В Новосибирске осудили мать, выбросившую младенца в мусорный бак - РИА Новости, 08.11.2024
В Новосибирске осудили мать, выбросившую младенца в мусорный бак
Железнодорожный районный суд Новосибирской области приговорил к шести годам колонии 22-летнюю женщину, выбросившую зимой своего новорожденного ребенка в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:08
2024-11-08T11:08
2024-11-08T11:08
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
анастасия кулешова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирской области приговорил к шести годам колонии 22-летнюю женщину, выбросившую зимой своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Во дворе одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе Новосибирска 16 февраля в мусорном контейнере был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Мальчика удалось спасти, он провел мало времени на морозе. "Приговором суда осужденной назначено наказание в виде шести лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). "Фигурантка по делу проживала одна в Железнодорожном районе города Новосибирска. Не желая воспитывать ребенка, женщина по месту своего жительства родила доношенного здорового мальчика, которого затем вынесла и оставила в мусорным контейнере, желая его смерти, а сама ушла. В отношении женщины следствием избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу", - напомнили в СУСК. В прокуратуре Новосибирской области уточнили: женщина объяснила свой поступок тем, что опасалась осуждения со стороны родственников, которым не было известно о ее беременности, а также не желала исполнять родительские обязанности. В надзорном ведомстве уточнили, что ребенок находился в мусорном баке не менее 30 минут, после чего его обнаружил мужчина, выбрасывающий мусор.
https://ria.ru/20241107/kuzbass-1982424530.html
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html
https://ria.ru/20241105/kareliya-1982043430.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, анастасия кулешова
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Анастасия Кулешова
В Новосибирске осудили мать, выбросившую младенца в мусорный бак
В Новосибирске матери, выбросившей младенца в мусорный бак, дали шесть лет
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирской области приговорил к шести годам колонии 22-летнюю женщину, выбросившую зимой своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Во дворе одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе Новосибирска 16 февраля в мусорном контейнере был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Мальчика удалось спасти, он провел мало времени на морозе.
"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде шести лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ
(покушение на убийство малолетнего).
"Фигурантка по делу проживала одна в Железнодорожном районе города Новосибирска. Не желая воспитывать ребенка, женщина по месту своего жительства родила доношенного здорового мальчика, которого затем вынесла и оставила в мусорным контейнере, желая его смерти, а сама ушла. В отношении женщины следствием избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу", - напомнили в СУСК.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили: женщина объяснила свой поступок тем, что опасалась осуждения со стороны родственников, которым не было известно о ее беременности, а также не желала исполнять родительские обязанности.
В надзорном ведомстве уточнили, что ребенок находился в мусорном баке не менее 30 минут, после чего его обнаружил мужчина, выбрасывающий мусор.