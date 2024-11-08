https://ria.ru/20241108/novosibirsk-1982595553.html
В Новосибирске выясняют обстоятельства ночевки тигренка в пятиэтажке
В Новосибирске выясняют обстоятельства ночевки тигренка в пятиэтажке - РИА Новости, 08.11.2024
В Новосибирске выясняют обстоятельства ночевки тигренка в пятиэтажке
Полиция, Росприроднадзор и прокуратура выясняют обстоятельства и законность появления тигренка в одной из пятиэтажек в центре Новосибирска в ночь на пятницу. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:00
2024-11-08T10:00
2024-11-08T10:07
происшествия
новосибирск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Полиция, Росприроднадзор и прокуратура выясняют обстоятельства и законность появления тигренка в одной из пятиэтажек в центре Новосибирска в ночь на пятницу. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось видео с камеры домофона, на котором мужчина из ящика в багажнике легкового автомобиля выводит на поводке и заводит в подъезд тигренка. По данным очевидцев, утром в пятницу тигренка увезли из съемной квартиры. "Сообщение о данном инциденте в полицию поступило сегодня. Сотрудниками полиции будут проведены необходимые мероприятия в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ", - сообщили журналистам в ГУ МВД по региону. Свою проверку по информации в СМИ о возможном ненадлежащем содержании тигра организовала Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура. "С целью установления местонахождения животного, его собственника и оценки условий содержания тигра природоохранная прокуратура координирует работу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и органов внутренних дел", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241031/lvenok-1981184796.html
https://ria.ru/20240803/tigrenok-1963866056.html
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происшествия, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Новосибирск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Новосибирске выясняют обстоятельства ночевки тигренка в пятиэтажке
В Новосибирске выясняют законность появления тигренка в одной из пятиэтажек
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Полиция, Росприроднадзор и прокуратура выясняют обстоятельства и законность появления тигренка в одной из пятиэтажек в центре Новосибирска в ночь на пятницу.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось видео с камеры домофона, на котором мужчина из ящика в багажнике легкового автомобиля выводит на поводке и заводит в подъезд тигренка. По данным очевидцев, утром в пятницу тигренка увезли из съемной квартиры.
"Сообщение о данном инциденте в полицию поступило сегодня. Сотрудниками полиции будут проведены необходимые мероприятия в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ", - сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
Свою проверку по информации в СМИ о возможном ненадлежащем содержании тигра организовала Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура.
"С целью установления местонахождения животного, его собственника и оценки условий содержания тигра природоохранная прокуратура координирует работу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и органов внутренних дел", - говорится в сообщении ведомства.