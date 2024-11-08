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В Нидерландах назвали нападения на израильских болельщиков неприемлемыми - РИА Новости, 08.11.2024
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10:12 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/niderlandy-1982598141.html
В Нидерландах назвали нападения на израильских болельщиков неприемлемыми
В Нидерландах назвали нападения на израильских болельщиков неприемлемыми - РИА Новости, 08.11.2024
В Нидерландах назвали нападения на израильских болельщиков неприемлемыми
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми антисемитские нападения на израильских болельщиков, произошедших в ночь на пятницу в Амстердаме после... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:12
2024-11-08T10:12
в мире
амстердам
нидерланды
израиль
биньямин нетаньяху
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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми антисемитские нападения на израильских болельщиков, произошедших в ночь на пятницу в Амстердаме после матча "Аякс" - "Маккаби". "С ужасом следил за новостями из Амстердама. Совершенно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян. Я нахожусь в тесном контакте со всеми участниками", - написал Схоф в соцсети Х. Он сообщил, что провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и завил ему, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности. На данный момент, по словам главы нидерландского кабмина, обстановка в Амстердаме спокойная. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html
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в мире, амстердам, нидерланды, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Амстердам, Нидерланды, Израиль, Биньямин Нетаньяху
В Нидерландах назвали нападения на израильских болельщиков неприемлемыми

Премьер Нидерландов назвал нападения на израильских болельщиков неприемлемыми

© Кадр видео из соцсетейПогромы болельщиков в Амстердаме
Погромы болельщиков в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Погромы болельщиков в Амстердаме
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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми антисемитские нападения на израильских болельщиков, произошедших в ночь на пятницу в Амстердаме после матча "Аякс" - "Маккаби".
"С ужасом следил за новостями из Амстердама. Совершенно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян. Я нахожусь в тесном контакте со всеми участниками", - написал Схоф в соцсети Х.
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Он сообщил, что провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и завил ему, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
На данный момент, по словам главы нидерландского кабмина, обстановка в Амстердаме спокойная.
Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений.
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В миреАмстердамНидерландыИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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