https://ria.ru/20241108/niderlandy-1982598141.html

В Нидерландах назвали нападения на израильских болельщиков неприемлемыми

В Нидерландах назвали нападения на израильских болельщиков неприемлемыми - РИА Новости, 08.11.2024

В Нидерландах назвали нападения на израильских болельщиков неприемлемыми

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми антисемитские нападения на израильских болельщиков, произошедших в ночь на пятницу в Амстердаме после... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:12

2024-11-08T10:12

2024-11-08T10:12

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нидерланды

израиль

биньямин нетаньяху

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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми антисемитские нападения на израильских болельщиков, произошедших в ночь на пятницу в Амстердаме после матча "Аякс" - "Маккаби". "С ужасом следил за новостями из Амстердама. Совершенно неприемлемы антисемитские нападения на израильтян. Я нахожусь в тесном контакте со всеми участниками", - написал Схоф в соцсети Х. Он сообщил, что провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и завил ему, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности. На данный момент, по словам главы нидерландского кабмина, обстановка в Амстердаме спокойная. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html

https://ria.ru/20241108/izrail-1982582841.html

амстердам

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в мире, амстердам, нидерланды, израиль, биньямин нетаньяху