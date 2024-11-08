https://ria.ru/20241108/netanyakhu-1982760301.html
Нетаньяху прокомментировал беспорядки в Амстердаме
Нетаньяху прокомментировал беспорядки в Амстердаме - РИА Новости, 08.11.2024
Нетаньяху прокомментировал беспорядки в Амстердаме
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападение на израильских болельщиков в Амстердаме повторением еврейских погромов в нацистской Германии в 1938 году,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T20:31
2024-11-08T20:31
2024-11-08T20:31
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападение на израильских болельщиков в Амстердаме повторением еврейских погромов в нацистской Германии в 1938 году, которые вошли в историю под названием "Хрустальная ночь", отметив, что Израиль не может мириться с подобными явлениями. "Завтра 86-я годовщина Хрустальной ночи - еврейского погрома на земле Европы. Это повторилось сейчас. Вчера это отметили на улицах Амстердама. Между тем и этим временем есть только одна разница: появилось еврейское государство. Мы должны бороться с явлением, которое ставит под угрозу и нас, и свободные государства, и Нидерланды... Мы не можем мириться с подобным", - заявил Нетаньяху в ходе посещения оперативного центра МИД Израиля. По данным канцелярии премьера, генеральный директор МИД Яков Ливит и руководители департаментов министерства рассказали Нетаньяху о текущей ситуации, о поисках людей, не вышедших на связь, и об усилиях по возвращению израильтян на родину. По последним данным властей Израиля, в Нидерландах после ночных нападений не осталось израильтян, не вышедших на связь. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации.
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в мире, израиль, амстердам, нидерланды, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Амстердам, Нидерланды, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху прокомментировал беспорядки в Амстердаме
Нетаньяху сравнил беспорядки в Амстердаме с Хрустальной ночью в Германии
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападение на израильских болельщиков в Амстердаме повторением еврейских погромов в нацистской Германии в 1938 году, которые вошли в историю под названием "Хрустальная ночь", отметив, что Израиль не может мириться с подобными явлениями.
"Завтра 86-я годовщина Хрустальной ночи - еврейского погрома на земле Европы
. Это повторилось сейчас. Вчера это отметили на улицах Амстердама. Между тем и этим временем есть только одна разница: появилось еврейское государство. Мы должны бороться с явлением, которое ставит под угрозу и нас, и свободные государства, и Нидерланды
... Мы не можем мириться с подобным", - заявил Нетаньяху в ходе посещения оперативного центра МИД Израиля.
По данным канцелярии премьера, генеральный директор МИД Яков Ливит и руководители департаментов министерства рассказали Нетаньяху о текущей ситуации, о поисках людей, не вышедших на связь, и об усилиях по возвращению израильтян на родину.
По последним данным властей Израиля, в Нидерландах после ночных нападений не осталось израильтян, не вышедших на связь.
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердама Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации.