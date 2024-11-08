https://ria.ru/20241108/netanyakhu-1982715317.html

Нетаньяху назначил нового посла в США

Нетаньяху назначил нового посла в США - РИА Новости, 08.11.2024

Нетаньяху назначил нового посла в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после президентских выборов в США решил назначить послом Израиля в Америке бывшего заместителя министра образования... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:17

2024-11-08T16:17

2024-11-08T16:45

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ХАЙФА, 8 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после президентских выборов в США решил назначить послом Израиля в Америке бывшего заместителя министра образования Йехиэля Лайтера, сообщил в пятницу офис израильского премьера."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назначить доктора Йехиэля Лайтера послом Израиля в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.Отмечается, что Лайтер уроженец США и хорошо знаком с американской администрацией и обществом. Нетаньяху подчеркнул, что новый посол "талантливый дипломат, красноречивый оратор" и выразил свою уверенность в том, что Лайтер сможет представить Государство Израиль наилучшим образом.Смена посла произошла незадолго после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html

https://ria.ru/20241105/netanyakhu-1982037885.html

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в мире, израиль, сша, америка, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дональд трамп, nbc, камала харрис, справки