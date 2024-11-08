https://ria.ru/20241108/natsproekty-1982705894.html
Минфин рассказал о расходах бюджета на нацпроекты
Минфин рассказал о расходах бюджета на нацпроекты - РИА Новости, 08.11.2024
Минфин рассказал о расходах бюджета на нацпроекты
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,534 триллиона рублей, или на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:05
2024-11-08T16:05
2024-11-08T16:06
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_b6e17a6b7842fa2b1a5ef598cb7f8892.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,534 триллиона рублей, или на 80,2% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 ноября 2024 года, составило 2 534,6 млрд рублей, или 80,2% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении. На 1 ноября дилерами по расходованию средств стали национальные проекты "Демография" (98,2%), "Здравоохранение" (87,2%), "Культура" (86,3%), "Наука и университеты" (79,3%), "Международная кооперация и экспорт" (78,6%) и "Жилье и городская среда" (78,2%). За ними следуют нацпроекты "Производительность труда" (77,3%), "Образование" (77,2%), "Безопасные качественные дороги" (73%), "Экология" (70,3%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (66,2%). Нацпроекты с наименьшим расходованием средств оказались "Туризм и индустрия гостеприимства" (62,6%), "Цифровая экономика Российской Федерации" (60,1%), "Беспилотные авиационные системы" (43,4%) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (42,3%).
https://ria.ru/20241009/putin-1977290182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e4331368575ff7175ec071c755585157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Минфин рассказал о расходах бюджета на нацпроекты
Минфин РФ: расходы бюджета на нацпроекты на 1 ноября исполнены на 80,2% от плана
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,534 триллиона рублей, или на 80,2% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ.
"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 ноября 2024 года, составило 2 534,6 млрд рублей, или 80,2% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.
На 1 ноября дилерами по расходованию средств стали национальные проекты "Демография" (98,2%), "Здравоохранение" (87,2%), "Культура" (86,3%), "Наука и университеты" (79,3%), "Международная кооперация и экспорт" (78,6%) и "Жилье и городская среда" (78,2%).
За ними следуют нацпроекты "Производительность труда" (77,3%), "Образование" (77,2%), "Безопасные качественные дороги" (73%), "Экология" (70,3%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (66,2%).
Нацпроекты с наименьшим расходованием средств оказались "Туризм и индустрия гостеприимства" (62,6%), "Цифровая экономика Российской Федерации" (60,1%), "Беспилотные авиационные системы" (43,4%) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (42,3%).