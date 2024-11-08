https://ria.ru/20241108/natsproekty-1982705894.html

Минфин рассказал о расходах бюджета на нацпроекты

Минфин рассказал о расходах бюджета на нацпроекты - РИА Новости, 08.11.2024

Минфин рассказал о расходах бюджета на нацпроекты

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,534 триллиона рублей, или на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:05

2024-11-08T16:05

2024-11-08T16:06

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 ноября 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 2,534 триллиона рублей, или на 80,2% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 ноября 2024 года, составило 2 534,6 млрд рублей, или 80,2% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении. На 1 ноября дилерами по расходованию средств стали национальные проекты "Демография" (98,2%), "Здравоохранение" (87,2%), "Культура" (86,3%), "Наука и университеты" (79,3%), "Международная кооперация и экспорт" (78,6%) и "Жилье и городская среда" (78,2%). За ними следуют нацпроекты "Производительность труда" (77,3%), "Образование" (77,2%), "Безопасные качественные дороги" (73%), "Экология" (70,3%) и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (66,2%). Нацпроекты с наименьшим расходованием средств оказались "Туризм и индустрия гостеприимства" (62,6%), "Цифровая экономика Российской Федерации" (60,1%), "Беспилотные авиационные системы" (43,4%) и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (42,3%).

https://ria.ru/20241009/putin-1977290182.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), общество