https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982577179.html
В Московской области ликвидировали лабораторию по производству мефедрона
В Московской области ликвидировали лабораторию по производству мефедрона - РИА Новости, 08.11.2024
В Московской области ликвидировали лабораторию по производству мефедрона
Нарколаборатория по производству мефедрона ликвидирована в Московской области, владелец задержан на месте преступления, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:00
2024-11-08T07:00
2024-11-08T10:15
происшествия
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ирина волк
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Нарколаборатория по производству мефедрона ликвидирована в Московской области, владелец задержан на месте преступления, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Московской области мои коллеги ликвидировали нарколабораторию, производившую мефедрон. По подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан житель столицы. По предварительным данным, злоумышленник арендовал ангар в деревне Ольховке и оборудовал в нем лабораторию для изготовления запрещенных веществ. Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали мужчину на месте производства наркотиков и провели обследование помещения. Обнаружено более девяти килограммов кристаллического вещества, емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Согласно заключению эксперта, изъятое сухое вещество является мефедроном", - написала она в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в настоящее время проводятся мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности задержанного, добавили в МВД.
https://ria.ru/20241023/omsk-1979490567.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Московской области ликвидировали лабораторию по производству мефедрона
Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области