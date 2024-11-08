https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982567164.html

Украинский пленный: руководство ВСУ открыто продает солдатам наркотики

Украинский пленный: руководство ВСУ открыто продает солдатам наркотики - РИА Новости, 08.11.2024

Украинский пленный: руководство ВСУ открыто продает солдатам наркотики

Заключенный, отвечавший за выплаты на содержание криминальных авторитетов в украинском тюремном лагере, откуда ВСУ набирали в свои ряды военных, вместе с... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T03:04

2024-11-08T03:04

2024-11-08T03:04

специальная военная операция на украине

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здоровье - общество

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Заключенный, отвечавший за выплаты на содержание криминальных авторитетов в украинском тюремном лагере, откуда ВСУ набирали в свои ряды военных, вместе с замкомандира 58-й бригады ВСУ продавал наркотики личному составу прямо на позициях украинской армии в районе Павловки на угледарском направлении, рассказал РИА Новости бывший заключенный, а ныне попавший в российский плен военнослужащий 58-й бригады Максим Мусиец. Ранее Мусиец рассказал РИА Новости, что взятые в ВСУ осужденные из одной из харьковских колоний обязаны были платить с каждой выплаты отчисления на содержание заключенных в тюремном лагере. Для этого, по его словам, с ними в ряды ВСУ отправился человек, которые должен был всё контролировать. В итоге была сформирована целая рота, которая "отчисляла" в лагерь "около полумиллиона гривен в месяц". Сам Мусиец за три месяца нахождения на довольствии ВСУ отчислил в колонию, из которой был забран в армию, порядка 15 тысяч гривен. "Были (наркоманы). Тот, который даже собирал деньги на "общак" (в уголовном жаргоне - некий общий фонд среди заключенных - ред.), - это был и наркоман, позывной его "Шрам"... Ну он же и был наркоманом. Он кололся, хавал (ел - ред.) таблетки... Заказывал через посылки где-то там еще какие-то виды наркотиков, я не знаю. Даже были такие моменты, что барыжил (продавал - ред.), то есть продавал в лесопосадке (в месте расположения военных ВСУ - ред.) остальным", - заявил он. Ранее неоднократно фиксировались данные об употреблении наркотиков в рядах ВСУ. Об этом говорили и российские участники СВО, видевшие подтверждение таких фактов в рядах противника, и украинские военнопленные. По словам пленного, в схемах поставок наркотиков и непосредственной торговле ими участвовал и заместитель командира 58-й бригады с позывным "Кот". "Собирал деньги и "Кот", это замкомбрига был", - заявил Мусиец. Он также утверждает, что наркоман и торговец наркотиками с позывным "Шрам" по прибытии из лагеря в ряды ВСУ сразу же стал сержантом, а командир подразделения освободил его от служебных обязанностей. В мае американская газета Daily Beast писала, что украинские военные злоупотребляют алкоголем и наркотиками и под их воздействием убивают гражданское население.

https://ria.ru/20241107/putin-1982555839.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982551130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, вооруженные силы украины