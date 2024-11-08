https://ria.ru/20241108/napadenie-1982669154.html

Украинский радикал получил 14 лет колонии за нападение на РЦНК в Киеве

Украинский радикал получил 14 лет колонии за нападение на РЦНК в Киеве - РИА Новости, 08.11.2024

Украинский радикал получил 14 лет колонии за нападение на РЦНК в Киеве

Украинский радикал Богдан Тицкий заочно осужден на 14 лет колонии за организацию и руководство нападением на служебные помещения Российского центра науки и... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:43

2024-11-08T14:43

2024-11-08T15:04

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Украинский радикал Богдан Тицкий заочно осужден на 14 лет колонии за организацию и руководство нападением на служебные помещения Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве в 2018 году, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего гражданина Украины Богдана Тицкого... С учетом позиции прокурора суд приговорил Тицкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов… сроком на три года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Тицкий был председателем в признанной террористической в РФ и запрещенной организации "Черный комитет"*, а также проходил воинскую службу в должности начальника штаба карательного батальона "Нежин-ОУН". 18 февраля 2018 года он распространил в интернете призывы к нападению на служебные помещения РЦНК в Киеве и в тот же день организовал нападение на центр и руководил действиями участников преступления. В результате РФ был причинен ущерб в размере более 92 тысяч рублей. "Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Тицкого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении. Он признан виновным по статьям о публичных призывах к террористической деятельности и об организации и руководстве нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенные в целях осложнения международных отношений. В апреле заочные сроки от 7,5 до 9 лет получили еще семеро радикалов, напавших на РЦНК.В СК РФ сообщили, что к нападению на РЦНК в Киеве Тицкий призывал для осложнения международных отношений. Шествие он назвал "Марш Смерть России"."Следствием продолжаются мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, причастных к нападениям на российские дипломатические объекты на Украине", - добавили в СК.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20240729/prigovor-1962626597.html

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киев, россия, украина, рцнк, происшествия