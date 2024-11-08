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В Нижнекамске задержали мужчину, пытавшегося задушить двух женщин
В Нижнекамске задержали мужчину, пытавшегося задушить двух женщин - РИА Новости, 08.11.2024
В Нижнекамске задержали мужчину, пытавшегося задушить двух женщин
Полицейские Нижнекамска задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на двух женщин, которых он пытался задушить на улице, сообщило МВД по... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:42
2024-11-08T10:42
2024-11-08T10:42
происшествия
нижнекамск
нижнекамский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. Полицейские Нижнекамска задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на двух женщин, которых он пытался задушить на улице, сообщило МВД по Татарстану. "В дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району обратились две местные жительницы. Женщины рассказали, что на улице на них напал неизвестный мужчина и пытался душить. В течение суток сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего грузчика одного из предприятий города", - говорится в сообщении. По информации МВД, у мужчины были выявлены признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составлен административный материал. "В содеянном задержанный сознался, однако пояснить свои действия не смог", - отмечает МВД. По фактам нападений возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство".
https://ria.ru/20240627/pokushenie-1955861348.html
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижнекамск, нижнекамский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижнекамск, Нижнекамский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнекамске задержали мужчину, пытавшегося задушить двух женщин
В Нижнекамске задержали напавшего на 2 женщин и пытавшегося их задушить мужчину