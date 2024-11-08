https://ria.ru/20241108/nagrady-1982687775.html
Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды
Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды - РИА Новости, 08.11.2024
Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды
В преддверии профессионального праздника губернатор Игорь Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды за вклад в обеспечении правопорядка, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:31
2024-11-08T15:31
2024-11-08T15:31
тверская область
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В преддверии профессионального праздника губернатор Игорь Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды за вклад в обеспечении правопорядка, сообщает пресс-служба регионального правительства. 8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ. Митинг, посвященный этой дате, состоялся в Твери на площади у здания УМВД РФ по Тверской области. Участники митинга возложили цветы к мемориалу у здания УМВД. Затем в управлении прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, который будет отмечаться 10 ноября. "Мы видим, что сегодня личный состав органов внутренних дел Тверской области работает с высокой отдачей в условиях новых угроз. И достойно выполняет самые сложные задачи. Хочу сказать вам слова благодарности за высокопрофессиональную работу. В этом году одним из самых важных событий стали выборы президента Российской Федерации. Наша правоохранительная система на высоком уровне обеспечила правопорядок и соблюдение законности при их проведении. Сегодня мы видим, как грамотно и профессионально действуют наши сотрудники. Самым ярким примером стала ситуация в Торопецком округе, где произошла атака беспилотников. Первыми, кто вступил в работу, стали сотрудники МЧС и правоохранительных органов", – цитирует пресс-служба Руденю. Глава региона вручил награды правоохранителям. Пятерым сотрудникам объявлена благодарность губернатора Тверской области за добросовестную службу в органах внутренних дел, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, значительный личный вклад в борьбу с преступностью. Среди них – старший следователь отдела зонального контроля Следственного управления УМВД РФ по Тверской области Михаил Голяк. Также были награждены сотрудники УМВД нагрудными знаками "Почетный сотрудник МВД", медалями МВД России "За доблесть в службе". В числе награжденных – начальник экспертно-криминалистического центра управления, полковник полиции Светлана Смирнова, удостоенная знака "Почетный сотрудник МВД". Она, как и ее отец, решила связать жизнь с правоохранительной деятельностью. Правоохранители также удостоены почетных грамот, благодарностей и других ведомственных наград. Кроме того, объявлено о присвоении специальных званий ряду сотрудников.
https://ria.ru/20241107/vystavka--1982489881.html
https://ria.ru/20241107/rudenya-1982421072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В преддверии профессионального праздника губернатор Игорь Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды за вклад в обеспечении правопорядка, сообщает пресс-служба регионального правительства.
8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ
. Митинг, посвященный этой дате, состоялся в Твери
на площади у здания УМВД РФ по Тверской области.
Участники митинга возложили цветы к мемориалу у здания УМВД. Затем в управлении прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, который будет отмечаться 10 ноября.
"Мы видим, что сегодня личный состав органов внутренних дел Тверской области работает с высокой отдачей в условиях новых угроз. И достойно выполняет самые сложные задачи. Хочу сказать вам слова благодарности за высокопрофессиональную работу. В этом году одним из самых важных событий стали выборы президента Российской Федерации. Наша правоохранительная система на высоком уровне обеспечила правопорядок и соблюдение законности при их проведении. Сегодня мы видим, как грамотно и профессионально действуют наши сотрудники. Самым ярким примером стала ситуация в Торопецком округе, где произошла атака беспилотников. Первыми, кто вступил в работу, стали сотрудники МЧС
и правоохранительных органов", – цитирует пресс-служба Руденю.
Глава региона вручил награды правоохранителям. Пятерым сотрудникам объявлена благодарность губернатора Тверской области за добросовестную службу в органах внутренних дел, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, значительный личный вклад в борьбу с преступностью. Среди них – старший следователь отдела зонального контроля Следственного управления УМВД РФ по Тверской области Михаил Голяк.
Также были награждены сотрудники УМВД нагрудными знаками "Почетный сотрудник МВД", медалями МВД России "За доблесть в службе".
В числе награжденных – начальник экспертно-криминалистического центра управления, полковник полиции Светлана Смирнова, удостоенная знака "Почетный сотрудник МВД". Она, как и ее отец, решила связать жизнь с правоохранительной деятельностью.
Правоохранители также удостоены почетных грамот, благодарностей и других ведомственных наград. Кроме того, объявлено о присвоении специальных званий ряду сотрудников.