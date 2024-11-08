https://ria.ru/20241108/nagrady-1982687775.html

Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды

Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды - РИА Новости, 08.11.2024

Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды

В преддверии профессионального праздника губернатор Игорь Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды за вклад в обеспечении правопорядка, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:31

2024-11-08T15:31

2024-11-08T15:31

тверская область

тверь

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982685026_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_4385626fb1cbd7b7f258617fde2832ad.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В преддверии профессионального праздника губернатор Игорь Руденя вручил правоохранителям Тверской области награды за вклад в обеспечении правопорядка, сообщает пресс-служба регионального правительства. 8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ. Митинг, посвященный этой дате, состоялся в Твери на площади у здания УМВД РФ по Тверской области. Участники митинга возложили цветы к мемориалу у здания УМВД. Затем в управлении прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, который будет отмечаться 10 ноября. "Мы видим, что сегодня личный состав органов внутренних дел Тверской области работает с высокой отдачей в условиях новых угроз. И достойно выполняет самые сложные задачи. Хочу сказать вам слова благодарности за высокопрофессиональную работу. В этом году одним из самых важных событий стали выборы президента Российской Федерации. Наша правоохранительная система на высоком уровне обеспечила правопорядок и соблюдение законности при их проведении. Сегодня мы видим, как грамотно и профессионально действуют наши сотрудники. Самым ярким примером стала ситуация в Торопецком округе, где произошла атака беспилотников. Первыми, кто вступил в работу, стали сотрудники МЧС и правоохранительных органов", – цитирует пресс-служба Руденю. Глава региона вручил награды правоохранителям. Пятерым сотрудникам объявлена благодарность губернатора Тверской области за добросовестную службу в органах внутренних дел, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, значительный личный вклад в борьбу с преступностью. Среди них – старший следователь отдела зонального контроля Следственного управления УМВД РФ по Тверской области Михаил Голяк. Также были награждены сотрудники УМВД нагрудными знаками "Почетный сотрудник МВД", медалями МВД России "За доблесть в службе". В числе награжденных – начальник экспертно-криминалистического центра управления, полковник полиции Светлана Смирнова, удостоенная знака "Почетный сотрудник МВД". Она, как и ее отец, решила связать жизнь с правоохранительной деятельностью. Правоохранители также удостоены почетных грамот, благодарностей и других ведомственных наград. Кроме того, объявлено о присвоении специальных званий ряду сотрудников.

https://ria.ru/20241107/vystavka--1982489881.html

https://ria.ru/20241107/rudenya-1982421072.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя