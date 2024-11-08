https://ria.ru/20241108/naemnik-1982641326.html

Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело

Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.11.2024

Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело

Против наемника из Грузии Алекси Бибичадзе возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:15

2024-11-08T13:15

2024-11-08T13:16

россия

грузия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Против наемника из Грузии Алекси Бибичадзе возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело в отношении наемника из Грузии... Принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - говорится в сообщении. Следствие установило, что Бибичадзе длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ. Бибичадзе, другие наемники и другие представители ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, в конце августа незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения. Уголовное дело в отношении гражданина Грузии заведены по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве.

https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html

россия

грузия

курская область

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россия, грузия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия