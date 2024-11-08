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Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.11.2024
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13:15 08.11.2024 (обновлено: 13:16 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/naemnik-1982641326.html
Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело
Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.11.2024
Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело
Против наемника из Грузии Алекси Бибичадзе возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:15
2024-11-08T13:16
россия
грузия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Против наемника из Грузии Алекси Бибичадзе возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело в отношении наемника из Грузии... Принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - говорится в сообщении. Следствие установило, что Бибичадзе длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ. Бибичадзе, другие наемники и другие представители ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, в конце августа незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения. Уголовное дело в отношении гражданина Грузии заведены по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве.
https://ria.ru/20240911/naemnik-1972120398.html
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россия, грузия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Грузия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело

Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело за убийства в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Против наемника из Грузии Алекси Бибичадзе возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело в отношении наемника из Грузии... Принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что Бибичадзе длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ. Бибичадзе, другие наемники и другие представители ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, в конце августа незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения.
Уголовное дело в отношении гражданина Грузии заведены по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве.
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СК завел дело на грузинского наемника из-за преступлений в Курской области
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РоссияГрузияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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