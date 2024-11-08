Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело
Против наемника из Грузии возбудили уголовное дело за убийства в Курской области
Автомобиль СК России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Против наемника из Грузии Алекси Бибичадзе возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве жителей Курской области и других преступлениях, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело в отношении наемника из Грузии... Принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что Бибичадзе длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ. Бибичадзе, другие наемники и другие представители ВСУ, используя взрывные устройства и военную технику, в конце августа незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения.
Уголовное дело в отношении гражданина Грузии заведены по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, об умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве.