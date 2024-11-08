Рейтинг@Mail.ru
МУС начнет расследование против своего прокурора - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/mus-1982769590.html
МУС начнет расследование против своего прокурора
МУС начнет расследование против своего прокурора - РИА Новости, 08.11.2024
МУС начнет расследование против своего прокурора
Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование деятельности своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:15
2024-11-08T22:15
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_64584752a9e5ed58fc646efd6cf0ae4e.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование деятельности своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако в каких конкретно действиях подозревается прокурор, не уточнялось. "Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана по факту предполагаемых сексуальных домогательств", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, в документе, распространенном среди государств-членов, Хану предлагается временно сложить свои обязанности, пока ведется расследование. Отмечается, что Хан отрицал обвинения в неправомерном поведении и попросил собственный внутренний надзорный орган суда расследовать их. По данным источника, внешнее расследование было согласовано на заседании Ассамблеи государств-участников в четверг. Кроме того, судьи МУС в настоящее время рассматривают запрос Хана на ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его начальника обороны и лидеров ХАМАС. По словам Хана, обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией дезинформации против его офиса. В мае Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Как отмечалось в его заявлении, есть основания полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года на территории Палестины.
https://ria.ru/20241018/putin-1978786426.html
https://ria.ru/20241009/tsru-1977248026.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947346639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f29c135072588b3b6bc4e5e88fa0d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХАМАС
МУС начнет расследование против своего прокурора

Reuters: МУС начнет расследование против прокурора Хана из-за домогательств

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование деятельности своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако в каких конкретно действиях подозревается прокурор, не уточнялось.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин рассказал, как можно обойти решения МУС об арестах
18 октября, 17:08
"Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана по факту предполагаемых сексуальных домогательств", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, в документе, распространенном среди государств-членов, Хану предлагается временно сложить свои обязанности, пока ведется расследование. Отмечается, что Хан отрицал обвинения в неправомерном поведении и попросил собственный внутренний надзорный орган суда расследовать их.
По данным источника, внешнее расследование было согласовано на заседании Ассамблеи государств-участников в четверг. Кроме того, судьи МУС в настоящее время рассматривают запрос Хана на ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его начальника обороны и лидеров ХАМАС. По словам Хана, обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией дезинформации против его офиса.
В мае Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Как отмечалось в его заявлении, есть основания полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года на территории Палестины.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие, пишут СМИ
9 октября, 16:45
 
В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала