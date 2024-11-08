https://ria.ru/20241108/mus-1982769590.html

МУС начнет расследование против своего прокурора

МУС начнет расследование против своего прокурора - РИА Новости, 08.11.2024

МУС начнет расследование против своего прокурора

Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование деятельности своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:15

2024-11-08T22:15

2024-11-08T22:15

в мире

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международный уголовный суд

хамас

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование деятельности своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее ассамблея государств-участников Римского статута МУС сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако в каких конкретно действиях подозревается прокурор, не уточнялось. "Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана по факту предполагаемых сексуальных домогательств", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, в документе, распространенном среди государств-членов, Хану предлагается временно сложить свои обязанности, пока ведется расследование. Отмечается, что Хан отрицал обвинения в неправомерном поведении и попросил собственный внутренний надзорный орган суда расследовать их. По данным источника, внешнее расследование было согласовано на заседании Ассамблеи государств-участников в четверг. Кроме того, судьи МУС в настоящее время рассматривают запрос Хана на ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его начальника обороны и лидеров ХАМАС. По словам Хана, обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией дезинформации против его офиса. В мае Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Как отмечалось в его заявлении, есть основания полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года на территории Палестины.

https://ria.ru/20241018/putin-1978786426.html

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас