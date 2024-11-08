https://ria.ru/20241108/moskva-1982663417.html
Фестиваль "1+1" пройдет в Москве в десятый раз
Фестиваль "1+1" пройдет в Москве в десятый раз - РИА Новости, 08.11.2024
Фестиваль "1+1" пройдет в Москве в десятый раз
Открытый инклюзивный фестиваль "1+1" пройдет в Москве в десятый раз, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:31
2024-11-08T14:31
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Открытый инклюзивный фестиваль "1+1" пройдет в Москве в десятый раз, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "Одиннадцатого ноября 2024 года начинается регистрация на Х Открытый Московский фестиваль "1+1": равные условия – равные возможности". Принять в нем участие могут инклюзивные коллективы образовательных организаций любого региона России. В состав команды должны входить дети и молодежь с разными образовательными потребностями в возрасте от 5 до 20 лет", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что фестиваль "1+1" включает в себя два направления: художественно-творческое и интеллектуально-познавательное. В художественно-творческом направлении предусмотрены три обязательные номинации – "Концертная программа", "Трейлер" и "Афиша", а также одна вариативная – "Ведущие концертной программы". "Интеллектуально-познавательное направление фестиваля в 2024-2025 учебном году посвящено 80-летию Великой Победы. Инклюзивные команды создадут культурно-познавательный маршрут от своей школы до культурно-исторического объекта, разработают интеллектуальную викторину для 5-7 классов о своем маршруте, а также смонтируют видеоролик, отражающий участие коллектива в фестивале. Работать в команде могут не только дети, но и родители", - уточнили в ведомстве.
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москва, россия, общество
Фестиваль "1+1" пройдет в Москве в десятый раз
Открытый инклюзивный фестиваль "1+1" пройдет в Москве в десятый раз
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Открытый инклюзивный фестиваль "1+1" пройдет в Москве в десятый раз, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Одиннадцатого ноября 2024 года начинается регистрация на Х Открытый Московский фестиваль "1+1": равные условия – равные возможности". Принять в нем участие могут инклюзивные коллективы образовательных организаций любого региона России
. В состав команды должны входить дети и молодежь с разными образовательными потребностями в возрасте от 5 до 20 лет", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что фестиваль "1+1" включает в себя два направления: художественно-творческое и интеллектуально-познавательное. В художественно-творческом направлении предусмотрены три обязательные номинации – "Концертная программа", "Трейлер" и "Афиша", а также одна вариативная – "Ведущие концертной программы".
"Интеллектуально-познавательное направление фестиваля в 2024-2025 учебном году посвящено 80-летию Великой Победы. Инклюзивные команды создадут культурно-познавательный маршрут от своей школы до культурно-исторического объекта, разработают интеллектуальную викторину для 5-7 классов о своем маршруте, а также смонтируют видеоролик, отражающий участие коллектива в фестивале. Работать в команде могут не только дети, но и родители", - уточнили в ведомстве.