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Девелопер "Стадион "Спартак" построит в Москве новый квартал

Девелопер "Стадион "Спартак" построит в Москве новый квартал - РИА Новости, 08.11.2024

Девелопер "Стадион "Спартак" построит в Москве новый квартал

Девелопер "Стадион "Спартак" построит в Москве квартал премиум-класса Bellini ("Беллини"). РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:07

2024-11-08T14:07

2024-11-08T14:07

москва

жилье

строительство

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МОСКВА, 8 ноя – Пресс-офис застройщика "Стадион "Спартак". Девелопер "Стадион "Спартак" построит в Москве квартал премиум-класса Bellini ("Беллини").Bellini станет третьим кварталом в проекте премиум-класса "Клубный город на реке Primavera" (Примавера). При этом первый квартал Rossini ("Россини") уже введен в эксплуатацию, идет передача ключей. Второй квартал проекта – Vivaldi ("Вивальди") – находится на высокой стадии готовности."Клубный город на реке Primavera" расположен в живописной части полуострова Покровское-Стрешнево в двух минутах от живописной набережной Москвы-реки. Сейчас здесь завершается второй этап благоустройства экопарка. Клубный город окружен нескольким крупными парковыми территориями, новой социальной, спортивной, офисной и дорожной инфраструктурой.К созданию нового квартала Bellini девелопер "Стадион "Спартак" привлек ведущее архитектурное бюро APEX ("Апекс"). Стилистически и архитектурно Bellini продолжает концепцию кварталов Rossini и Vivaldi. Цветовая гамма фасадов в природных оттенках гармонично сочетается с окружающей природой, создавая уютную атмосферу и визуально объединяя здания с окружающим ландшафтом. При облицовке фасадов архитекторы используют натуральные материалы: кирпич, металл, архитектурный бетон, что обеспечивает эстетическую привлекательность и устойчивость к внешним воздействиям. Теплые серый и бежевый цвета в отделке подчеркивают красоту архитектурных решений и создадут приятный контраст с яркими элементами благоустройства. Посадка домов в квартале Bellini позволяет обеспечить прямые виды на воду для 80% квартир.Акцентной частью квартала Bellini станет гранд-лобби с высокими потолками — до шести метров. Внутри предусмотрены ресепшен, зоны ожидания и отдыха, детский мини-клуб. В отделке лобби архитекторы повторяют те же материалы, что и при облицовке фасадов.Покупателям Bellini будут доступно многообразие планировочных решений. В связи с высокой востребованностью квартир с патио и террасами в клубном городе девелопер "Стадион "Спартак" увеличил объем подобных редких для рынка форматов. На последних этажах будут доступны квартиры с возможностью установки дровяных каминов.Двор квартала Bellini станет полноценным приватным парком для будущих жителей. Здесь появятся живописные дорожки в виде лесных троп, извивающиеся вокруг тихих скверов и зон отдыха. Под навесом в форме капли разместятся коворкинг и подвесные качели, по территории двора установят арт-лавки с озеленением внутри. Во дворе квартала Bellini появятся зеленый лабиринт с крупными кленами внутри, сады тишины с ароматическими травами и цветущими кустарниками. Также в квартале будут установлены кормушки для белок и птиц."Два первых квартала "Клубного города на реке Primavera" создавались бюро Atrium ("Атриум"). Именно они разработали наши невероятно востребованные среди покупателей башни, напоминающие парус: легкие, воздушные, эргономичные, напоминающие прибрежную архитектуру морских городов. К созданию третьего квартала Bellini подключилось ведущее архитектурное бюро APEX. Они поэкспериментировали с посадкой зданий и дали кварталу красивый двор парк, сохранив все преимущества своих предшественников. Проект любим покупателями и регулярно входит в список одних из востребованных проектов на рынке недвижимости", — прокомментировала исполнительный директор по маркетингу и продажам "Стадион "Спартак" Екатерина Тейн."Клубный город на реке Primavera" объединяет четыре квартала, состоящие из домов высотой от пяти до 22 этажей. Плотность застройки проекта вдвое ниже, чем в среднем по Москве. В "Клубном городе на реке Primavera" можно выбрать более 120 вариантов планировочных решений. Покупателям проекта доступны и редкие форматы квартир: с французскими балконами, террасами, патио и отдельными входами, потолками высотой до шести метров, а также пентхаусы и двухуровневые квартиры.Проектная декларация на сайте наш.дом.рфРеклама, рекламодатель и застройщик ООО "СЗ "Стадион "Спартак", ИНН 7709574093, erid: F7NfYUJCUneP417ygJNw

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жилье, строительство