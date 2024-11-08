https://ria.ru/20241108/moskva-1982563106.html

На юге Москвы загорелся магазин мебели

На юге Москвы загорелся магазин мебели - РИА Новости, 08.11.2024

На юге Москвы загорелся магазин мебели

Одноэтажный магазин мебели горит на юге Москвы на площади 200 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T01:52

2024-11-08T01:52

2024-11-08T09:48

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982593033_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ea40f88c03c5640fefb1b1a43c288eb3.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Одноэтажный магазин мебели горит на юге Москвы на площади 200 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы. На Варшавском шоссе происходит загорание одноэтажного магазина мебели. Площадь пожара 200 квадратных метров. На месте пожара работают 24 специалиста МЧС России и 6 единиц техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)