https://ria.ru/20241108/moskva-1982563106.html
На юге Москвы загорелся магазин мебели
На юге Москвы загорелся магазин мебели - РИА Новости, 08.11.2024
На юге Москвы загорелся магазин мебели
Одноэтажный магазин мебели горит на юге Москвы на площади 200 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:52
2024-11-08T01:52
2024-11-08T09:48
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Одноэтажный магазин мебели горит на юге Москвы на площади 200 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юге Москвы. На Варшавском шоссе происходит загорание одноэтажного магазина мебели. Площадь пожара 200 квадратных метров. На месте пожара работают 24 специалиста МЧС России и 6 единиц техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы загорелся магазин мебели
На юге Москвы загорелся магазин мебели на площади 200 квадратных метров