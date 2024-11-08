https://ria.ru/20241108/moskalkova-1982732145.html

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом - РИА Новости, 08.11.2024

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Белоруссии встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, в ходе РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:25

2024-11-08T17:25

2024-11-08T17:34

белоруссия

россия

татьяна москалькова

верховная рада украины

дмитрий лубинец

украина

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Белоруссии встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей, взаимному посещению пленных.Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что в Белоруссии на паритетных началах с украинской стороной при содействии белорусского парламента удалось воссоединить ещё одну семью."Кроме того, в ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека (Лубинцом - ред.) на территории Республики Беларусь обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных", - отметила федеральный омбудсмен.

https://ria.ru/20241015/obmen-1978062919.html

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белоруссия, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, дмитрий лубинец, украина, в мире