https://ria.ru/20241108/moskalkova-1982732145.html
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом - РИА Новости, 08.11.2024
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Белоруссии встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, в ходе РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:25
2024-11-08T17:25
2024-11-08T17:34
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татьяна москалькова
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дмитрий лубинец
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Белоруссии встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей, взаимному посещению пленных.Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что в Белоруссии на паритетных началах с украинской стороной при содействии белорусского парламента удалось воссоединить ещё одну семью."Кроме того, в ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека (Лубинцом - ред.) на территории Республики Беларусь обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных", - отметила федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20241015/obmen-1978062919.html
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белоруссия, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, дмитрий лубинец, украина, в мире
Белоруссия, Россия, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, Дмитрий Лубинец, Украина, В мире
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом в Белоруссии