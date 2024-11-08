Рейтинг@Mail.ru
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 08.11.2024 (обновлено: 17:34 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/moskalkova-1982732145.html
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом - РИА Новости, 08.11.2024
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Белоруссии встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, в ходе РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:25
2024-11-08T17:34
белоруссия
россия
татьяна москалькова
верховная рада украины
дмитрий лубинец
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_0:96:2448:1474_1920x0_80_0_0_8e748608a2fb265ec005b6ee3f6aa088.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Белоруссии встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей, взаимному посещению пленных.Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что в Белоруссии на паритетных началах с украинской стороной при содействии белорусского парламента удалось воссоединить ещё одну семью."Кроме того, в ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека (Лубинцом - ред.) на территории Республики Беларусь обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных", - отметила федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20241015/obmen-1978062919.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861808425_108:0:2280:1629_1920x0_80_0_0_55a709c092335c9b4a0daaddca1684b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины, дмитрий лубинец, украина, в мире
Белоруссия, Россия, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, Дмитрий Лубинец, Украина, В мире
Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом в Белоруссии

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Белоруссии встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, воссоединению семей, взаимному посещению пленных.
Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что в Белоруссии на паритетных началах с украинской стороной при содействии белорусского парламента удалось воссоединить ещё одну семью.
"Кроме того, в ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека (Лубинцом - ред.) на территории Республики Беларусь обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных", - отметила федеральный омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Москалькова рассказала об обменах телами погибших между Россией и Украиной
15 октября, 07:09
 
БелоруссияРоссияТатьяна МоскальковаВерховная Рада УкраиныДмитрий ЛубинецУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала