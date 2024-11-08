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"Почта России" предупредила о мошеннической схеме с доставкой - РИА Новости, 08.11.2024
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15:30 08.11.2024 (обновлено: 22:13 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/moshenniki-1982686537.html
"Почта России" предупредила о мошеннической схеме с доставкой
"Почта России" предупредила о мошеннической схеме с доставкой - РИА Новости, 08.11.2024
"Почта России" предупредила о мошеннической схеме с доставкой
"Почта России" в Telegram-канале предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:30
2024-11-08T22:13
технологии
почта россии
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. "Почта России" в Telegram-канале предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании. "Будьте внимательны. Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники", — говорится в посте. В компании подчеркнули, что никогда не просят сообщить код из СМС. Схема с кодами из СМС — одна из самых популярных у аферистов. В большинстве случаев жертве звонят якобы сотрудники энергосбыта, или поликлиники, или "Почты России", отправляют код для входа в "Госуслуги", просят его назвать и скидывают звонок. Затем звонят якобы уже от "Госуслуг", пугают клиента тем, что кто-то получил доступ к его профилю, и человек уже полностью доверяет мошенникам, называет коды и переводит деньги на якобы безопасный счет.По данным опроса ВТБ, в этом году 53 процента россиян сталкивались с телефонным или интернет-мошенничеством и смогли противостоять ему, попались на уловки преступников семь процентов. Причем из тех, кто общался с обманщиками, но не поддался им, только треть сообщили об этом в банк, а десять процентов обратились в полицию.
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технологии, почта россии, россия
Технологии, Почта России, Россия
"Почта России" предупредила о мошеннической схеме с доставкой

"Почта России" предупредила о мошенниках, требующих код из СМС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России" в Москве
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отделение "Почты России" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. "Почта России" в Telegram-канале предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании.
«
"Будьте внимательны. Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники", — говорится в посте.
В компании подчеркнули, что никогда не просят сообщить код из СМС.
Схема с кодами из СМС — одна из самых популярных у аферистов. В большинстве случаев жертве звонят якобы сотрудники энергосбыта, или поликлиники, или "Почты России", отправляют код для входа в "Госуслуги", просят его назвать и скидывают звонок. Затем звонят якобы уже от "Госуслуг", пугают клиента тем, что кто-то получил доступ к его профилю, и человек уже полностью доверяет мошенникам, называет коды и переводит деньги на якобы безопасный счет.
По данным опроса ВТБ, в этом году 53 процента россиян сталкивались с телефонным или интернет-мошенничеством и смогли противостоять ему, попались на уловки преступников семь процентов. Причем из тех, кто общался с обманщиками, но не поддался им, только треть сообщили об этом в банк, а десять процентов обратились в полицию.
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