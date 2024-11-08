https://ria.ru/20241108/moshenniki-1982686537.html

"Почта России" предупредила о мошеннической схеме с доставкой

"Почта России" предупредила о мошеннической схеме с доставкой - РИА Новости, 08.11.2024

"Почта России" предупредила о мошеннической схеме с доставкой

"Почта России" в Telegram-канале предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:30

2024-11-08T15:30

2024-11-08T22:13

технологии

почта россии

россия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. "Почта России" в Telegram-канале предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании. "Будьте внимательны. Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники", — говорится в посте. В компании подчеркнули, что никогда не просят сообщить код из СМС. Схема с кодами из СМС — одна из самых популярных у аферистов. В большинстве случаев жертве звонят якобы сотрудники энергосбыта, или поликлиники, или "Почты России", отправляют код для входа в "Госуслуги", просят его назвать и скидывают звонок. Затем звонят якобы уже от "Госуслуг", пугают клиента тем, что кто-то получил доступ к его профилю, и человек уже полностью доверяет мошенникам, называет коды и переводит деньги на якобы безопасный счет.По данным опроса ВТБ, в этом году 53 процента россиян сталкивались с телефонным или интернет-мошенничеством и смогли противостоять ему, попались на уловки преступников семь процентов. Причем из тех, кто общался с обманщиками, но не поддался им, только треть сообщили об этом в банк, а десять процентов обратились в полицию.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, почта россии, россия