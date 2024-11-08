https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982760113.html

Молдавский депутат обвинил ЕС в лицемерии

Молдавский депутат обвинил ЕС в лицемерии - РИА Новости, 08.11.2024

Молдавский депутат обвинил ЕС в лицемерии

Евросоюз готов закрывать глаза на реальность и признавать выборы президента Молдавии демократичными ради собственных политических интересов, считает... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T20:27

2024-11-08T20:27

2024-11-08T20:32

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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Евросоюз готов закрывать глаза на реальность и признавать выборы президента Молдавии демократичными ради собственных политических интересов, считает оппозиционный депутат молдавского парламента Александр Нестеровский. "ЕС - больше не символ свободы и справедливости, а клуб лицемеров, готовых закрывать глаза на реальную жизнь наших граждан ради своих политических интересов. Лидеры стран Европы, а также председатели Евросовета и Еврокомиссии поздравили народ Молдавии с "приверженностью демократии и свободе". Они называют прошедшие выборы "свободными и справедливыми", - написал Нестеровский в соцсетях. По его словам, в реальности граждане Молдавии ежедневно сталкиваются с нарушениями прав и подавлением оппозиции. "Видят ли европейские лидеры, что происходит на самом деле? Или они намеренно поддерживают беспредел, царящий в стране, и нарушение всех принципов, на которых якобы строится демократия?" - добавил депутат. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, а Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982693519.html

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в мире, молдавия, европа, гагаузия, майя санду, александр стояногло, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, выборы в молдавии — 2024