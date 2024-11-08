Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Молдавии отклонил жалобу на агитацию премьера в день выборов - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982742256.html
ЦИК Молдавии отклонил жалобу на агитацию премьера в день выборов
ЦИК Молдавии отклонил жалобу на агитацию премьера в день выборов - РИА Новости, 08.11.2024
ЦИК Молдавии отклонил жалобу на агитацию премьера в день выборов
Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила жалобу Партии социалистов, которая настаивала, что премьер Дорин Речан в день проведения второго тура... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:22
2024-11-08T18:22
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
дорин речан
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982700053_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_26ec19af9cb3bd9d8ee292593634bf76.jpg
КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила жалобу Партии социалистов, которая настаивала, что премьер Дорин Речан в день проведения второго тура президентских выборов проводил агитацию в пользу баллотирующейся на второй срок президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости. Партия социалистов подала обращение в ЦИК, в котором сообщала о нарушении избирательного законодательства со стороны премьера в день проведения второго тура выборов президента. В частности, сообщили в партии, Речан публиковал манипулятивные заявления в соцсетях, чтобы дестабилизировать общество и подтолкнуть граждан поддержать одного из кандидатов в президенты. "Центральная избирательная комиссия Молдавии постановила отклонить как необоснованный запрос от Партии социалистов. Решение вступает в силу в момент принятия", - говорится в зачитанном на заседании решении ЦИК. ЦИК констатировал, что премьер имел право сообщать в день выборов общественно важную информацию, при этом в его постах не было открытого призыва голосовать за определенного кандидата. Помимо этого, в Центризбиркоме отметили, что социалисты не предоставили весомых доказательств, чтобы подтвердить факт нарушения избирательного законодательства со стороны премьера. Заседание проходило на фоне протеста представителей Партии социалистов, которые отказываются признавать итоги выборов президента из-за нарушений и настаивают на отставке членов ЦИК. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
https://ria.ru/20241105/sud-1982011675.html
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982700053_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bd6067772169e8df4545ba3f2e3f2af4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, дорин речан, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Дорин Речан, Выборы в Молдавии — 2024
ЦИК Молдавии отклонил жалобу на агитацию премьера в день выборов

ЦИК Молдавии отклонил жалобу Партии социалистов на агитацию премьера Речана

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramОппозиционная партия социалистов вышла на протест перед зданием ЦИК в Молдавии
Оппозиционная партия социалистов вышла на протест перед зданием ЦИК в Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Оппозиционная партия социалистов вышла на протест перед зданием ЦИК в Молдавии
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила жалобу Партии социалистов, которая настаивала, что премьер Дорин Речан в день проведения второго тура президентских выборов проводил агитацию в пользу баллотирующейся на второй срок президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.
Партия социалистов подала обращение в ЦИК, в котором сообщала о нарушении избирательного законодательства со стороны премьера в день проведения второго тура выборов президента. В частности, сообщили в партии, Речан публиковал манипулятивные заявления в соцсетях, чтобы дестабилизировать общество и подтолкнуть граждан поддержать одного из кандидатов в президенты.
Конституционный суд Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Суд в Молдавии выступил с особым мнением по вопросу признания референдума
5 ноября, 18:52
"Центральная избирательная комиссия Молдавии постановила отклонить как необоснованный запрос от Партии социалистов. Решение вступает в силу в момент принятия", - говорится в зачитанном на заседании решении ЦИК.
ЦИК констатировал, что премьер имел право сообщать в день выборов общественно важную информацию, при этом в его постах не было открытого призыва голосовать за определенного кандидата. Помимо этого, в Центризбиркоме отметили, что социалисты не предоставили весомых доказательств, чтобы подтвердить факт нарушения избирательного законодательства со стороны премьера.
Заседание проходило на фоне протеста представителей Партии социалистов, которые отказываются признавать итоги выборов президента из-за нарушений и настаивают на отставке членов ЦИК.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом
6 ноября, 07:18
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоДорин РечанВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала