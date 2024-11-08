https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982742256.html

ЦИК Молдавии отклонил жалобу на агитацию премьера в день выборов

ЦИК Молдавии отклонил жалобу на агитацию премьера в день выборов - РИА Новости, 08.11.2024

ЦИК Молдавии отклонил жалобу на агитацию премьера в день выборов

Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила жалобу Партии социалистов, которая настаивала, что премьер Дорин Речан в день проведения второго тура... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:22

2024-11-08T18:22

2024-11-08T18:22

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

дорин речан

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982700053_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_26ec19af9cb3bd9d8ee292593634bf76.jpg

КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила жалобу Партии социалистов, которая настаивала, что премьер Дорин Речан в день проведения второго тура президентских выборов проводил агитацию в пользу баллотирующейся на второй срок президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости. Партия социалистов подала обращение в ЦИК, в котором сообщала о нарушении избирательного законодательства со стороны премьера в день проведения второго тура выборов президента. В частности, сообщили в партии, Речан публиковал манипулятивные заявления в соцсетях, чтобы дестабилизировать общество и подтолкнуть граждан поддержать одного из кандидатов в президенты. "Центральная избирательная комиссия Молдавии постановила отклонить как необоснованный запрос от Партии социалистов. Решение вступает в силу в момент принятия", - говорится в зачитанном на заседании решении ЦИК. ЦИК констатировал, что премьер имел право сообщать в день выборов общественно важную информацию, при этом в его постах не было открытого призыва голосовать за определенного кандидата. Помимо этого, в Центризбиркоме отметили, что социалисты не предоставили весомых доказательств, чтобы подтвердить факт нарушения избирательного законодательства со стороны премьера. Заседание проходило на фоне протеста представителей Партии социалистов, которые отказываются признавать итоги выборов президента из-за нарушений и настаивают на отставке членов ЦИК. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241105/sud-1982011675.html

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, дорин речан, выборы в молдавии — 2024