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В Молдавии коммунисты не признали Санду легитимным президентом - РИА Новости, 08.11.2024
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14:32 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982663737.html
В Молдавии коммунисты не признали Санду легитимным президентом
В Молдавии коммунисты не признали Санду легитимным президентом - РИА Новости, 08.11.2024
В Молдавии коммунисты не признали Санду легитимным президентом
Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом республики, заявила в пятницу депутат-коммунист Диана... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:32
2024-11-08T14:32
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом республики, заявила в пятницу депутат-коммунист Диана Караман. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа". "Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом Республики Молдова… ПКРМ не признает сфальсифицированные результаты референдума от 20.10.2024 года (референдума о евроинтеграции - ред.)", - написала в своем Telegram-канале Караман. По ее словам, депутаты-коммунисты считают неправильным решение ЦИК, согласно которому граждане за рубежом могут голосовать по просроченным паспортам, поэтому в скором времени выйдут в парламент с соответствующим законопроектом. "Также депутаты коммунисты придут в парламент с предложением ужесточения наказания за призывы к ненависти и дискриминации в обществе", - отметила депутат. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
https://ria.ru/20241107/sandu-1982439063.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии коммунисты не признали Санду легитимным президентом

Депутат Караман: компартия Молдавии не признает Санду легитимным президентом

© Sputnik / Rodion ProcaДиана Караман
Диана Караман - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Диана Караман. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом республики, заявила в пятницу депутат-коммунист Диана Караман.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Санду нельзя назвать легитимным президентом, заявили в Госдуме
7 ноября, 15:12
"Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом Республики Молдова… ПКРМ не признает сфальсифицированные результаты референдума от 20.10.2024 года (референдума о евроинтеграции - ред.)", - написала в своем Telegram-канале Караман.
По ее словам, депутаты-коммунисты считают неправильным решение ЦИК, согласно которому граждане за рубежом могут голосовать по просроченным паспортам, поэтому в скором времени выйдут в парламент с соответствующим законопроектом. "Также депутаты коммунисты придут в парламент с предложением ужесточения наказания за призывы к ненависти и дискриминации в обществе", - отметила депутат.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Молдавии назвали правление Санду узурпацией власти
5 ноября, 16:41
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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