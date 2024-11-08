https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982636588.html

Партия социалистов в Молдавии намерена протестовать из-за итогов выборов

Партия социалистов в Молдавии намерена протестовать из-за итогов выборов - РИА Новости, 08.11.2024

Партия социалистов в Молдавии намерена протестовать из-за итогов выборов

Оппозиционная в Молдавии партия социалистов намерена провести ряд протестов перед различными госучреждениями после выборов президента, на которых, по их данным, РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:48

2024-11-08T12:48

2024-11-08T12:48

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

игорь додон

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов намерена провести ряд протестов перед различными госучреждениями после выборов президента, на которых, по их данным, были допущены многочисленные нарушения, заявил лидер политфомирования Игорь Додон. Ранее в пятницу вице-спикер парламента от партии социалистов Влад Батрынча заявил, что политформирование опротестует в ЦИК результаты президентских выборов в связи с допущенными нарушениями и также намерено оспорить их и в Конституционном суде. "Мы проведем акцию протеста перед зданием ЦИК. В последующие недели пройдут и другие акции протеста, у других госучреждений, в которых примут участие тысячи человек", - заявил Додон. Он подчеркнул, что протесты будут мирными. "Мы хотим мира и спокойствия. Мы не хотим дестабилизации. Но мы констатируем, что Майя Санду – нелегитимный президент. И дело не в голосовании в диаспоре, а в многочисленных нарушениях и широком использовании административного ресурса, что признают даже международные наблюдатели", - подчеркнул политик. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа".

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html

https://ria.ru/20241025/moldaviya-1979993942.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, игорь додон, выборы в молдавии — 2024