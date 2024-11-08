https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982636108.html

Партия социалистов в Молдавии опротестует результаты президентских выборов

Партия социалистов в Молдавии опротестует результаты президентских выборов - РИА Новости, 08.11.2024

Партия социалистов в Молдавии опротестует результаты президентских выборов

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) опротестует в ЦИК результаты президентских выборов в связи с нарушениями на них, заявил вице-спикер... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:46

2024-11-08T12:46

2024-11-08T12:46

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

илан шор

обсе

псрм

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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) опротестует в ЦИК результаты президентских выборов в связи с нарушениями на них, заявил вице-спикер парламента от политформирования Влад Батрынча. "За прошедшее со дня второго тура выборов время юристы ПСРМ рассмотрели сотни материалов наших наблюдателей, которые присутствовали на каждом избирательном участке, как в Молдове, так и за рубежом, проанализировали все материалы организации PromoLex и предварительного отчета ОБСЕ по поводу нарушений, которые были допущены во втором туре президентских выборов, и направили запрос в Центральную избирательную комиссию, чтобы опротестовать результаты этих выборов. Мы требуем от комиссии дать ясные ответы по поводу нарушений, в том числе массового использования административного ресурса, агитации и пропаганды в день тишины и в день голосования, запугивания избирателей", - сказал Батрынча. Он отметил, что накануне парламентских выборов, которые состоятся в следующем году, необходимо обеспечить деполитизацию ЦИК, Конституционного суда, Совета по телерадиовещанию и других государственных органов, отправить в отставку руководство "Телерадио-Молдова", которые действовали в пользу баллотировавшейся на второй срок Майи Санду, что было подтверждено в предварительном отчете ОБСЕ. Он подчеркнул, что партия также намерена оспорить результаты президентских выборов в Конституционном суде. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили также в оппозиционном блоке "Победа", которым руководит Илан Шор.

https://ria.ru/20241108/gazprom-1982619807.html

https://ria.ru/20241107/peskov-1982480474.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, илан шор, обсе, псрм, выборы в молдавии — 2024