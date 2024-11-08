https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982594323.html

Молдавская оппозиция намерена бойкотировать заседание парламента

Молдавская оппозиция намерена бойкотировать заседание парламента - РИА Новости, 08.11.2024

Молдавская оппозиция намерена бойкотировать заседание парламента

Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" намерены бойкотировать заседание парламента в пятницу из-за нарушений на прошедших в стране выборах... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:53

2024-11-08T09:53

2024-11-08T09:54

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майя санду

александр стояногло

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" намерены бойкотировать заседание парламента в пятницу из-за нарушений на прошедших в стране выборах президента и референдуме о евроинтеграции. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа". "Оба тура президентских выборов, а также референдум прошли с вопиющими нарушениями. Причем не только в Молдавии, но и за рубежом. Это видели все. Выборы превратили в фарс и междусобойчик ПДС (правящей партии "Действие и солидарности" - ред.). В связи с этим парламентская группа "Победа" решила пропустить очередное заседание законодательного органа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Уточняется, что вместо участия на заседании депутаты проведут запланированные встречи с гражданами в разных населенных пунктах, чтобы вместе обсудить происходящее в Молдавии и совместно выработать дальнейший план действий. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.

https://ria.ru/20241105/kreml-1981908873.html

https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982578998.html

https://ria.ru/20241107/moldaviya-1982459304.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024