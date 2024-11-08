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Молдавская оппозиция намерена бойкотировать заседание парламента - РИА Новости, 08.11.2024
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09:53 08.11.2024 (обновлено: 09:54 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982594323.html
Молдавская оппозиция намерена бойкотировать заседание парламента
Молдавская оппозиция намерена бойкотировать заседание парламента - РИА Новости, 08.11.2024
Молдавская оппозиция намерена бойкотировать заседание парламента
Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" намерены бойкотировать заседание парламента в пятницу из-за нарушений на прошедших в стране выборах... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:53
2024-11-08T09:54
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" намерены бойкотировать заседание парламента в пятницу из-за нарушений на прошедших в стране выборах президента и референдуме о евроинтеграции. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа". "Оба тура президентских выборов, а также референдум прошли с вопиющими нарушениями. Причем не только в Молдавии, но и за рубежом. Это видели все. Выборы превратили в фарс и междусобойчик ПДС (правящей партии "Действие и солидарности" - ред.). В связи с этим парламентская группа "Победа" решила пропустить очередное заседание законодательного органа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Уточняется, что вместо участия на заседании депутаты проведут запланированные встречи с гражданами в разных населенных пунктах, чтобы вместе обсудить происходящее в Молдавии и совместно выработать дальнейший план действий. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
https://ria.ru/20241105/kreml-1981908873.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавская оппозиция намерена бойкотировать заседание парламента

Молдавская оппозиция бойкотирует заседание парламента из-за нарушений на выборах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Депутаты от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" намерены бойкотировать заседание парламента в пятницу из-за нарушений на прошедших в стране выборах президента и референдуме о евроинтеграции.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа".
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5 ноября, 12:38
"Оба тура президентских выборов, а также референдум прошли с вопиющими нарушениями. Причем не только в Молдавии, но и за рубежом. Это видели все. Выборы превратили в фарс и междусобойчик ПДС (правящей партии "Действие и солидарности" - ред.). В связи с этим парламентская группа "Победа" решила пропустить очередное заседание законодательного органа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Уточняется, что вместо участия на заседании депутаты проведут запланированные встречи с гражданами в разных населенных пунктах, чтобы вместе обсудить происходящее в Молдавии и совместно выработать дальнейший план действий.
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На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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