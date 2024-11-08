https://ria.ru/20241108/mogilevskiy-1982770267.html

Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству

Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству - РИА Новости, 08.11.2024

Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского представителем РФ в Межгосударственном РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:24

2024-11-08T22:24

2024-11-08T22:39

снг

константин могилевский

михаил мишустин

григорий трубников

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782095852_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_a8e56474a3c0636e80ce7a25cacc4a72.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского представителем РФ в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Могилевского Константина Ильича представителем Российской Федерации в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, освободив от указанных обязанностей Трубникова Григория Васильевича", - говорится в тексте распоряжения.МИДу России проинформировать в установленном порядке исполнительный комитет СНГ о принятом решении, добавляется в документе.

https://ria.ru/20241105/kostyuk-1982018623.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снг, константин могилевский, михаил мишустин, григорий трубников, россия, политика