https://ria.ru/20241108/mogilevskiy-1982770267.html
Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству
Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству - РИА Новости, 08.11.2024
Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского представителем РФ в Межгосударственном РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:24
2024-11-08T22:24
2024-11-08T22:39
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григорий трубников
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского представителем РФ в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Могилевского Константина Ильича представителем Российской Федерации в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, освободив от указанных обязанностей Трубникова Григория Васильевича", - говорится в тексте распоряжения.МИДу России проинформировать в установленном порядке исполнительный комитет СНГ о принятом решении, добавляется в документе.
https://ria.ru/20241105/kostyuk-1982018623.html
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снг, константин могилевский, михаил мишустин, григорий трубников, россия, политика
СНГ, Константин Могилевский, Михаил Мишустин, Григорий Трубников, Россия, Политика