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Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству - РИА Новости, 08.11.2024
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22:24 08.11.2024 (обновлено: 22:39 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/mogilevskiy-1982770267.html
Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству
Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству - РИА Новости, 08.11.2024
Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского представителем РФ в Межгосударственном РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:24
2024-11-08T22:39
снг
константин могилевский
михаил мишустин
григорий трубников
россия
политика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского представителем РФ в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Могилевского Константина Ильича представителем Российской Федерации в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, освободив от указанных обязанностей Трубникова Григория Васильевича", - говорится в тексте распоряжения.МИДу России проинформировать в установленном порядке исполнительный комитет СНГ о принятом решении, добавляется в документе.
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снг, константин могилевский, михаил мишустин, григорий трубников, россия, политика
СНГ, Константин Могилевский, Михаил Мишустин, Григорий Трубников, Россия, Политика

Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКонстантин Могилевский
Константин Могилевский - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Константин Могилевский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского представителем РФ в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Могилевского Константина Ильича представителем Российской Федерации в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, освободив от указанных обязанностей Трубникова Григория Васильевича", - говорится в тексте распоряжения.
МИДу России проинформировать в установленном порядке исполнительный комитет СНГ о принятом решении, добавляется в документе.
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СНГКонстантин МогилевскийМихаил МишустинГригорий ТрубниковРоссияПолитика
 
 
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