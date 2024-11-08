https://ria.ru/20241108/mobilizatsiya-1982748687.html

На Украине мобилизовали половину таксистов, работающих с Bolt

На Украине мобилизовали половину таксистов, работающих с Bolt - РИА Новости, 08.11.2024

На Украине мобилизовали половину таксистов, работающих с Bolt

Половину водителей такси из автопарков, сотрудничающих с крупнейшим на Украине сервисом Bolt, мобилизовали, заявил в пятницу руководитель одного из... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:53

2024-11-08T18:53

2024-11-08T18:53

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Половину водителей такси из автопарков, сотрудничающих с крупнейшим на Украине сервисом Bolt, мобилизовали, заявил в пятницу руководитель одного из подразделений компании Сергей Павлик. "Общаясь с автопарками, мы понимаем, что очень распространена ситуация, когда, например, автопарк находит водителя, водитель работает две-три недели, и после этого водитель выходит из автопарка, потому что его мобилизовали... Мы оцениваем, и автопарки оценивают, что где-то не меньше 50% водителей, которые были в автопарке, мобилизованы. Это за последний год", - завил Павлик в интервью украинскому изданию "Экономическая правда". В сентябре кабмин Украины запустил пилотный проект по подготовке женщин-водителей в сфере грузовых перевозок на фоне кадрового дефицита Ранее Министр экономики Украины Юлия Свириденко признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ вызвала дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшихся "мужскими". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982151863.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, авто