https://ria.ru/20241108/minkultury-1982764894.html

Замглавы Минкультуры призвал G20 увековечивать историческую правду

Замглавы Минкультуры призвал G20 увековечивать историческую правду - РИА Новости, 08.11.2024

Замглавы Минкультуры призвал G20 увековечивать историческую правду

Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин призвал страны G20 увековечивать историческую правду, преумножать мировое культурное наследие и... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:18

2024-11-08T21:18

2024-11-08T21:18

россия

бразилия

сергей обрывалин

большая двадцатка

общество

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752486513_0:215:3147:1985_1920x0_80_0_0_2a8d5faadedfa3b28c2bc40c5f2f3186.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин призвал страны G20 увековечивать историческую правду, преумножать мировое культурное наследие и укреплять культурный суверенитет всех стран, а также не допускать искажения фактов и попыток оправдать современных последователей нацизма. "Россия находится в авангарде борьбы за сохранение национальной идентичности каждого народа мира, и мы призываем всех участников такого значимого объединения направить все усилия на увековечивание исторической правды. Наша общая задача заключается в преумножении мирового культурного наследия и укреплении культурного суверенитета всех стран", – заявил Обрывалин в ходе своего выступления на встрече министров культуры стран G20 в Бразилии, слова которого цитирует пресс-служба ведомства. Замминистра также напомнил о приближающемся 80-летии Великой Победы и призвал министров культуры стран G20 "не допускать искажения исторической правды и попыток оправдать современных последователей нацизма". Он отметил, что в России уделяется особое внимание сохранению культурного разнообразия и нематериального наследия народов страны. Кроме того, российская сторона выступает за углубление и расширение культурных связей с конструктивно настроенными партнерами. "Россия открыта для всех, кто готов выстраивать прочные отношения в условиях многополярного мира и не пытается использовать площадки для профильного диалога в качестве арены для политически инсинуаций, искажающих правду. Лишь такой подход может создать необходимые условия на пути к построению пространства равноправного сотрудничества, созидания и процветания культур", – подчеркнул Обрывалин.

https://ria.ru/20241107/belorussiya-1982436084.html

https://ria.ru/20241031/osvobozhdenie-1980977857.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бразилия, сергей обрывалин, большая двадцатка, общество, в мире