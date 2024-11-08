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Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидировали - РИА Новости, 08.11.2024
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02:21 08.11.2024 (обновлено: 09:47 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/mchs-1982565519.html
Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидировали
Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидировали - РИА Новости, 08.11.2024
Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидировали
Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидирован на 300 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:21
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происшествия
коммерческая недвижимость
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидирован на 300 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС РФ сообщило, что спасатели тушат пожар на 200 квадратных метрах в одноэтажном магазине мебели на юге Москвы. Затем ведомство сообщило о ликвидации открытого горения на 300 "квадратах". Сведений о пострадавших не поступало. "Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован на 300 квадратах", - говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидировали

МЧС: пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидировали

© АГН "Москва" / Денис ВоронинМесто пожара в магазине детской мебели на Варшавском шоссе на юге Москвы. 8 ноября 2024
Место пожара в магазине детской мебели на Варшавском шоссе на юге Москвы. 8 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Место пожара в магазине детской мебели на Варшавском шоссе на юге Москвы. 8 ноября 2024
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидирован на 300 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее МЧС РФ сообщило, что спасатели тушат пожар на 200 квадратных метрах в одноэтажном магазине мебели на юге Москвы. Затем ведомство сообщило о ликвидации открытого горения на 300 "квадратах". Сведений о пострадавших не поступало.
"Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован на 300 квадратах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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