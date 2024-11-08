https://ria.ru/20241108/mchs-1982565519.html

Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидировали

Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидировали - РИА Новости, 08.11.2024

Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидировали

Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидирован на 300 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T02:21

2024-11-08T02:21

2024-11-08T09:47

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пожар в магазине мебели на юге Москвы полностью ликвидирован на 300 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее МЧС РФ сообщило, что спасатели тушат пожар на 200 квадратных метрах в одноэтажном магазине мебели на юге Москвы. Затем ведомство сообщило о ликвидации открытого горения на 300 "квадратах". Сведений о пострадавших не поступало. "Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован на 300 квадратах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241108/pozhar-1982558981.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)