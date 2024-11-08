https://ria.ru/20241108/mchs-1982562536.html

Продовольственный склад горит в Норильске, пострадавших нет

Продовольственный склад горит в Норильске, пострадавших нет - РИА Новости, 08.11.2024

Продовольственный склад горит в Норильске, пострадавших нет

Продовольственный склад горит в Норильске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T01:37

2024-11-08T01:37

2024-11-08T08:37

происшествия

россия

норильск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982582450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d94a2eca69bcbb93e7e9e7ea5f8ff69.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Продовольственный склад горит в Норильске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Красноярском крае сотрудники МЧС России тушат пожар. В Норильске огонь охватил 1 200 квадратов продовольственного склада. Пострадавших нет. На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении. Позднее ведомство сообщило, что пожар локализован.

https://ria.ru/20241108/pozhar-1982558981.html

россия

норильск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара на продовольственном складе в Норильске Продовольственный склад горит в Норильске на площади 1,2 тысячи "квадратов", пострадавших нет, сообщили в МЧС. 2024-11-08T01:37 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)