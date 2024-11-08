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Продовольственный склад горит в Норильске, пострадавших нет
Продовольственный склад горит в Норильске, пострадавших нет - РИА Новости, 08.11.2024
Продовольственный склад горит в Норильске, пострадавших нет
Продовольственный склад горит в Норильске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:37
2024-11-08T01:37
2024-11-08T08:37
происшествия
россия
норильск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Продовольственный склад горит в Норильске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Красноярском крае сотрудники МЧС России тушат пожар. В Норильске огонь охватил 1 200 квадратов продовольственного склада. Пострадавших нет. На месте работают 16 специалистов и четыре единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении. Позднее ведомство сообщило, что пожар локализован.
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Тушение пожара на продовольственном складе в Норильске
Продовольственный склад горит в Норильске на площади 1,2 тысячи "квадратов", пострадавших нет, сообщили в МЧС.
2024-11-08T01:37
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РИА Новости
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происшествия, россия, норильск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Норильск, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Продовольственный склад горит в Норильске, пострадавших нет
МЧС: склад горит в Норильске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, жертв нет