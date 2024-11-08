https://ria.ru/20241108/lucasfilm--1982565939.html
СМИ узнали о съемках новой трилогии по "Звёздным войнам"
СМИ узнали о съемках новой трилогии по "Звёздным войнам" - РИА Новости, 08.11.2024
СМИ узнали о съемках новой трилогии по "Звёздным войнам"
Американская киностудия Lucasfilm снимет новую трилогию фильмов "Звёздные войны", над ней будет работать сценарист кинокомиксов про "Людей Икс" Саймон Кинберг,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:35
2024-11-08T02:35
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американская киностудия Lucasfilm снимет новую трилогию фильмов "Звёздные войны", над ней будет работать сценарист кинокомиксов про "Людей Икс" Саймон Кинберг, сообщает Deadline. "Lucasfilm заключила сделку с Саймоном Кинбергом на разработку трилогии фильмов "Звёздные войны". Кинберг напишет сценарий и спродюсирует трилогию вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди", - пишет издание. Кинберг известен сценариями к фильмам о "Людях Икс", а также к картинам "Телепорт", "Шерлок Холмс" и "Президент Линкольн: охотник на вампиров". В качестве режиссёра дебютировал в "Люди Икс: Тёмный феникс" в 2019 году. Ранее Кинберг уже работал с Lucasfilm над сценарием к анимационному сериалу "Звёздные войны: Повстанцы". По данным издания, Lucasfilm и Walt Disney пока не комментируют сообщения о намерениях снять новую трилогию "Звёздных войн". Как пишет Deadline, трилогия может как продолжить сагу о Скайуокерах, так и начать новую самостоятельную историю. "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
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джордж лукас, lucasfilm, кино, киносъемки, культура
Джордж Лукас, Lucasfilm, кино, киносъемки, Культура
СМИ узнали о съемках новой трилогии по "Звёздным войнам"
Киностудия Lucasfilm снимет новую трилогию по "Звёздным войнам"
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Американская киностудия Lucasfilm снимет новую трилогию фильмов "Звёздные войны", над ней будет работать сценарист кинокомиксов про "Людей Икс" Саймон Кинберг, сообщает Deadline
.
"Lucasfilm заключила сделку с Саймоном Кинбергом на разработку трилогии фильмов "Звёздные войны". Кинберг напишет сценарий и спродюсирует трилогию вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди", - пишет издание.
Кинберг известен сценариями к фильмам о "Людях Икс", а также к картинам "Телепорт", "Шерлок Холмс" и "Президент Линкольн: охотник на вампиров". В качестве режиссёра дебютировал в "Люди Икс: Тёмный феникс" в 2019 году.
Ранее Кинберг уже работал с Lucasfilm над сценарием к анимационному сериалу "Звёздные войны: Повстанцы".
По данным издания, Lucasfilm и Walt Disney пока не комментируют сообщения о намерениях снять новую трилогию "Звёздных войн". Как пишет Deadline, трилогия может как продолжить сагу о Скайуокерах, так и начать новую самостоятельную историю.
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.