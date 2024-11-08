https://ria.ru/20241108/liksutov-1982538815.html

Ликсутов: выпуск продуктов питания увеличился в Москве

Ликсутов: выпуск продуктов питания увеличился в Москве - РИА Новости, 08.11.2024

Ликсутов: выпуск продуктов питания увеличился в Москве

С января по сентябрь текущего года столичные производители увеличили выпуск изделий из рыбы и мяса, а также молочной, хлебобулочной и иной продукции, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:13

2024-11-08T09:13

2024-11-08T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. С января по сентябрь текущего года столичные производители увеличили выпуск изделий из рыбы и мяса, а также молочной, хлебобулочной и иной продукции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, в сфере пищепрома Москвы на сегодняшний день работают порядка 320 производств, на которых заняты около 65 тысяч работников. Благодаря помощи городских властей предприятия увеличивают объемы производства, а также расширяют линейку продукции и открывают новые рынки сбыта."Москва — один из крупнейших центров пищевой промышленности России. Занимать лидирующие позиции и обеспечивать внутренний рынок востребованной продовольственной продукцией производителям помогает набор эффективных инструментов поддержки, которые были разработаны под руководством Сергея Собянина. Только по итогам января — сентября 2024-го в столице вдвое выросло производство рыбных изделий, более чем на восемь процентов — мясных, почти на девять — молочной продукции, на шесть процентов увеличился выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий", – привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Заммэра добавил, что за указанный период предприятия отгрузили товаров почти на 535 миллиардов рублей, что на 18% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.Так, за девять месяцев этого года московские предприятия выпустили почти 370 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, около 228 тысяч тонн колбасных изделий, свыше 112 тысяч тонн шоколада, более 35 тысяч тонн рыбных изделий и 13 тысяч тонн сыра. Также на 14,6% увеличилось производство напитков.Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов рассказал, что город активно поддерживает предприятия пищевой отрасли и создает комфортные условия для ее устойчивого развития."Например, формируем в ТиНАО масштабный пищевой кластер, который объединит производителей молочных, мясных, кондитерских, хлебобулочных изделий и других продовольственных товаров. Его территория составит 170 гектаров, построят более 800 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Будет создано свыше 11,4 тысячи новых рабочих мест. Привлечение частных инвестиций, а также внедрение инновационных решений позволят повысить конкурентоспособность пищевой промышленности Москвы", — цитируют в департаменте Гарбузова.Восемь лет назад предприятия Москвы начали получать статус промышленного комплекса, благодаря которому они могут рассчитывать на ряд льгот и налоговых преференций. К примеру, для них предусмотрена сниженная региональная ставка налога на прибыль, имущественный налог уменьшен в два раза, а земельный — на 80%. На сэкономленные средства компании обновляют оборудование, возводят новые цеха, расширяют ассортимент и наращивают объемы производства. Спецстатус уже получили 24 московских предприятия по выпуску продуктов питания.Компании Москвы пользуются мерами финансовой поддержки Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. К примеру, с помощью программы льготного инвесткредитования московская компания, занимающаяся дозреванием фруктов и ягод, привлекла в этом году свыше 2 миллиардов рублей. Предприниматели обновили сортировочные и фасовочные линии, а также установили спецкамеры, создающие климатические условия страны произрастания плода. Это способствовало расширению ассортимента и увеличению объема выпуска и поставок, добавили в ДИПП.Там напомнили, столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В мегаполисе работают свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где заняты более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открываются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий гарбузов, москва