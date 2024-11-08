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Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай
Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай - РИА Новости, 08.11.2024
Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай
Лайнер Spectrum of the Seas, который застрял в Японии по техническим причинам, покинул порт Иокогама и направляется в Шанхай, следует из данных Marinetraffic. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:53
2024-11-08T09:53
2024-11-08T09:53
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лайнер Spectrum of the Seas, который застрял в Японии по техническим причинам, покинул порт Иокогама и направляется в Шанхай, следует из данных Marinetraffic. Ожидаемое время прибытие лайнера в порт Шанхая 10 ноября 17.30 по UTC (20.30 мск). В настоящее время судно следует вдоль японского берега, недалеко от порта Симода в префектуре Сидзуока. Круизный лайнер ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году. Ранее посольство России в Японии сообщило, что в четверг в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находятся 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, шанхай, япония, новости - туризм
Туризм, В мире, Россия, Шанхай, Япония, Новости - Туризм
Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай
Marinetraffic: застрявший в Японии лайнер Spectrum of the Seas покинул Иокогаму