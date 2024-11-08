Рейтинг@Mail.ru
Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:53 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/layner-1982594163.html
Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай
Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай - РИА Новости, 08.11.2024
Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай
Лайнер Spectrum of the Seas, который застрял в Японии по техническим причинам, покинул порт Иокогама и направляется в Шанхай, следует из данных Marinetraffic. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:53
2024-11-08T09:53
туризм
в мире
россия
шанхай
япония
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155848/06/1558480660_0:39:2956:1702_1920x0_80_0_0_191021b82d079ff2286d500eae7b3256.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лайнер Spectrum of the Seas, который застрял в Японии по техническим причинам, покинул порт Иокогама и направляется в Шанхай, следует из данных Marinetraffic. Ожидаемое время прибытие лайнера в порт Шанхая 10 ноября 17.30 по UTC (20.30 мск). В настоящее время судно следует вдоль японского берега, недалеко от порта Симода в префектуре Сидзуока. Круизный лайнер ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году. Ранее посольство России в Японии сообщило, что в четверг в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находятся 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз.
https://ria.ru/20241107/yaponiya-1982403211.html
россия
шанхай
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155848/06/1558480660_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ae2aca44a20d2e95ed4e4696855f7cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, шанхай, япония, новости - туризм
Туризм, В мире, Россия, Шанхай, Япония, Новости - Туризм
Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай

Marinetraffic: застрявший в Японии лайнер Spectrum of the Seas покинул Иокогаму

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКруизный лайнер Spectrum of the Seas
Круизный лайнер Spectrum of the Seas - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Круизный лайнер Spectrum of the Seas . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Лайнер Spectrum of the Seas, который застрял в Японии по техническим причинам, покинул порт Иокогама и направляется в Шанхай, следует из данных Marinetraffic.
Ожидаемое время прибытие лайнера в порт Шанхая 10 ноября 17.30 по UTC (20.30 мск). В настоящее время судно следует вдоль японского берега, недалеко от порта Симода в префектуре Сидзуока.
Круизный лайнер ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году.
Ранее посольство России в Японии сообщило, что в четверг в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находятся 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз.
Круизный лайнер Spectrum of the Seas - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Застрявших в Японии россиян порадовали приятным бонусом, пишут СМИ
7 ноября, 12:56
 
ТуризмВ миреРоссияШанхайЯпонияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала