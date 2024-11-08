https://ria.ru/20241108/kyzyl-1982594702.html

В Кызыле девушка получила ранение во время перестрелки у ресторана

В Кызыле девушка получила ранение во время перестрелки у ресторана - РИА Новости, 08.11.2024

В Кызыле девушка получила ранение во время перестрелки у ресторана

Следственные органы Тувы выясняют обстоятельства перестрелки около ресторана "Столичный" в Кызыле, где девушка получила огнестрельное ранение в лицо, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:56

2024-11-08T09:56

2024-11-08T10:02

происшествия

россия

кызыл

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 8 ноя – РИА Новости. Следственные органы Тувы выясняют обстоятельства перестрелки около ресторана "Столичный" в Кызыле, где девушка получила огнестрельное ранение в лицо, сообщает региональный СК РФ. Ряд Telegram-каналов региона в среду сообщили, что потасовка со стрельбой произошла в ресторане "Столичный" в Кызыле, в больницу были доставлены шестеро, пять из которых – с огнестрельными ранениями, а в перестрелке, предположительно, замешан тувинский борец по хурешу Айдын Монгуш. Региональный главк МВД возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Кроме того, парламент Тувы, комментируя возможное участие в инциденте депутата верховного хурала Саяна Ондара, выпустил 6 ноября релиз, согласно которому каких-либо официальных сообщений из правоохранительных органов по указанному поводу в республиканский парламент не поступало. "Следственными органами СК России по республике Тыва выясняются обстоятельства получения жительницей Кызыла огнестрельного ранения… По ходатайству следствия уголовное дело в связи с общественным резонансом совершенного преступления изъято и передано прокуратурой в следственные органы СК России по республике Тыва для его дальнейшего квалифицированного расследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время со всеми участниками событий СК проведет необходимые следственные и процессуальные действия. Также ведомство опубликовало фото ресторана "Столичный", где и произошла перестрелка. Центральный аппарат СК затребовал доклад о ходе расследования инцидента, в котором, в том числе, участвовал местный спортсмен, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

https://ria.ru/20240903/anapa-1970314176.html

https://ria.ru/20240914/oruzhie-1972761025.html

россия

кызыл

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кызыл, следственный комитет россии (ск рф)