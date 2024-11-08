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В Кузбассе восстановили движение на участке трассы Р-255 - РИА Новости, 08.11.2024
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17:13 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kuzbass-1982729533.html
В Кузбассе восстановили движение на участке трассы Р-255
В Кузбассе восстановили движение на участке трассы Р-255 - РИА Новости, 08.11.2024
В Кузбассе восстановили движение на участке трассы Р-255
Движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, где произошла массовая авария, восстановлено, последствия ДТП устранены, сообщает... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:13
2024-11-08T17:13
происшествия
авто
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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, где произошла массовая авария, восстановлено, последствия ДТП устранены, сообщает Госавтоинспекция региона. Сообщалось, что участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском муниципальном округе Кузбасса перекрыт из-за массовой аварии, в которой столкнулись 15 грузовиков, три легковых автомобиля и пассажирский автобус. На месте дежурили экипажи ДПС, которые направляли транспорт в объезд. Позже Сибуправтодор сообщил, что на данном участке запустили реверсивное движение. "Движение восстановлено. Последствия ДТП устранены", – сообщила Госавтоинспекция.
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Кузбассе восстановили движение на участке трассы Р-255

На участке трассы Р-255 в Кузбассе восстановили движение после массовой аварии

© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/TelegramМесто ДТП на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кузбассе
Место ДТП на федеральной трассе Р-255 Сибирь в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
Место ДТП на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, где произошла массовая авария, восстановлено, последствия ДТП устранены, сообщает Госавтоинспекция региона.
Сообщалось, что участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском муниципальном округе Кузбасса перекрыт из-за массовой аварии, в которой столкнулись 15 грузовиков, три легковых автомобиля и пассажирский автобус. На месте дежурили экипажи ДПС, которые направляли транспорт в объезд. Позже Сибуправтодор сообщил, что на данном участке запустили реверсивное движение.
"Движение восстановлено. Последствия ДТП устранены", – сообщила Госавтоинспекция.
Место ДТП на федеральной трассе Р-255 Сибирь в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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