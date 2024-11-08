https://ria.ru/20241108/kuzbass-1982664194.html

Движение на участке трассы в Кузбассе запустили в реверсивном режиме

Движение на участке трассы в Кузбассе запустили в реверсивном режиме - РИА Новости, 08.11.2024

Движение на участке трассы в Кузбассе запустили в реверсивном режиме

Движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, где произошла массовая авария, запустили в реверсивном режиме, сообщает Сибуправтодор. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:33

2024-11-08T14:33

2024-11-08T14:33

происшествия

авто

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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, где произошла массовая авария, запустили в реверсивном режиме, сообщает Сибуправтодор. Сообщалось, что участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском муниципальном округе Кузбасса перекрыт из-за массовой аварии, в которой столкнулись 15 грузовиков, три легковых автомобиля и пассажирский автобус. На месте дежурят экипажи ДПС, которые направляют транспорт в объезд. "Движение на участке Р-255 "Сибирь" км 157 - км 218 организовано в реверсивном режиме", – сообщает Сибуправтодор.

https://ria.ru/20240809/vladivostok-1965096345.html

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2024

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происшествия, авто