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Движение на участке трассы в Кузбассе запустили в реверсивном режиме
Движение на участке трассы в Кузбассе запустили в реверсивном режиме - РИА Новости, 08.11.2024
Движение на участке трассы в Кузбассе запустили в реверсивном режиме
Движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, где произошла массовая авария, запустили в реверсивном режиме, сообщает Сибуправтодор. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:33
2024-11-08T14:33
2024-11-08T14:33
происшествия
авто
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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, где произошла массовая авария, запустили в реверсивном режиме, сообщает Сибуправтодор. Сообщалось, что участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском муниципальном округе Кузбасса перекрыт из-за массовой аварии, в которой столкнулись 15 грузовиков, три легковых автомобиля и пассажирский автобус. На месте дежурят экипажи ДПС, которые направляют транспорт в объезд. "Движение на участке Р-255 "Сибирь" км 157 - км 218 организовано в реверсивном режиме", – сообщает Сибуправтодор.
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происшествия, авто
Движение на участке трассы в Кузбассе запустили в реверсивном режиме
Движение на участке трассы Р-255 в Кузбассе запустили в реверсивном режиме
КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе, где произошла массовая авария, запустили в реверсивном режиме, сообщает Сибуправтодор.
Сообщалось, что участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском муниципальном округе Кузбасса перекрыт из-за массовой аварии, в которой столкнулись 15 грузовиков, три легковых автомобиля и пассажирский автобус. На месте дежурят экипажи ДПС, которые направляют транспорт в объезд.
"Движение на участке Р-255 "Сибирь" км 157 - км 218 организовано в реверсивном режиме", – сообщает Сибуправтодор.