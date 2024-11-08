Зять Трампа не вернется в Белый дом в новой администрации, пишет FT
FT: зять Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джаред Кушнер
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джаред Кушнер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зять и экс-советник победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать по вопросам ближневосточной политики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать по вопросам ближневосточной политики", - говорится в публикации.
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Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.