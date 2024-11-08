Рейтинг@Mail.ru
Зять Трампа не вернется в Белый дом в новой администрации, пишет FT - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 08.11.2024 (обновлено: 09:05 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/kushner-1982585522.html
Зять Трампа не вернется в Белый дом в новой администрации, пишет FT
Зять Трампа не вернется в Белый дом в новой администрации, пишет FT - РИА Новости, 08.11.2024
Зять Трампа не вернется в Белый дом в новой администрации, пишет FT
Зять и экс-советник победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:02
2024-11-08T09:05
в мире
сша
израиль
дональд трамп
джаред кушнер
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583672194_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1954c3f5f7e298e3f9e02825dc3975d4.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зять и экс-советник победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать по вопросам ближневосточной политики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать по вопросам ближневосточной политики", - говорится в публикации. Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений". Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982300685.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583672194_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf5347f6a4f64ad5dadda03ccca2698d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, дональд трамп, джаред кушнер, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Зять Трампа не вернется в Белый дом в новой администрации, пишет FT

FT: зять Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джаред Кушнер
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Зять и экс-советник победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать по вопросам ближневосточной политики, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации, но может консультировать по вопросам ближневосточной политики", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Трамп решил вопрос власти до 2036 года
7 ноября, 08:00
Джаред Кушнер занимал должность старшего советника президента США с 2017 по 2021 год, в частности, курировал отношения США с Израилем, подготавливал "Сделку века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, а также был организатором переговоров, которые привели к подписанию "Авраамовых мирных соглашений".
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампДжаред КушнерКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала