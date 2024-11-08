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ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути - РИА Новости, 08.11.2024
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14:23 08.11.2024 (обновлено: 15:57 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/kurskaya-1982661506.html
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути - РИА Новости, 08.11.2024
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути
Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских войск в Курскую область у поселка Новый Путь, говорится в сводке... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:23
2024-11-08T15:57
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
брянская область
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских войск в Курскую область у поселка Новый Путь, говорится в сводке Минобороны России."Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь", — заявили в ведомстве. Уточняется, что потери украинской армии в этом районе составили:"Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", — добавили в министерстве. Кроме того, бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30 500 военнослужащих и 189 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241107/putin-1982555504.html
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Россия
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути

ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ у Нового Пути

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских войск в Курскую область у поселка Новый Путь, говорится в сводке Минобороны России.
"Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь", — заявили в ведомстве.
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Уточняется, что потери украинской армии в этом районе составили:
  • до 80 человек убитыми и ранеными;
  • два танка;
  • две боевые машины пехоты;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.
"Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", — добавили в министерстве.
Кроме того, бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30 500 военнослужащих и 189 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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