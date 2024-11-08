https://ria.ru/20241108/kurskaya-1982661506.html

ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути

ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути - РИА Новости, 08.11.2024

ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути

Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских войск в Курскую область у поселка Новый Путь, говорится в сводке... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:23

2024-11-08T14:23

2024-11-08T15:57

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских войск в Курскую область у поселка Новый Путь, говорится в сводке Минобороны России."Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь", — заявили в ведомстве. Уточняется, что потери украинской армии в этом районе составили:"Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", — добавили в министерстве. Кроме того, бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30 500 военнослужащих и 189 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

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https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, брянская область, россия