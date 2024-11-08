ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курскую область у Нового Пути
ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ у Нового Пути
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группировка войск "Север" отразила 11 контратак и предотвратила попытку прорыва украинских войск в Курскую область у поселка Новый Путь, говорится в сводке Минобороны России.
"Подразделениями группировки отражены 11 контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Также предотвращена попытка прорыва ВСУ через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что потери украинской армии в этом районе составили:
- до 80 человек убитыми и ранеными;
- два танка;
- две боевые машины пехоты;
- четыре боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля.
"Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", — добавили в министерстве.
Кроме того, бойцы "Севера" продолжили наступление и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев в курском приграничье противник потерял более 30 500 военнослужащих и 189 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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