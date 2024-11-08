https://ria.ru/20241108/kuban-1982701326.html
На Кубани в 2025 году появится департамент молодежной политики
На Кубани в 2025 году появится департамент молодежной политики - РИА Новости, 08.11.2024
На Кубани в 2025 году появится департамент молодежной политики
Департамент молодежной политики появится в Краснодарском крае в феврале 2025 года по решению губернатора, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:52
2024-11-08T15:52
2024-11-08T15:52
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Департамент молодежной политики появится в Краснодарском крае в феврале 2025 года по решению губернатора, сообщили в администрации региона. "В Краснодарском крае появится департамент молодежной политики. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Уточняется, что департамент начнет работу с февраля 2025 года. По данным властей, ведомство выделили из министерства образования, науки и молодежной политики региона в рамках реорганизации.
https://ria.ru/20241108/kuban-1982561261.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев