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На Кубани в 2025 году появится департамент молодежной политики - РИА Новости, 08.11.2024
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Краснодарский край
 
15:52 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kuban-1982701326.html
На Кубани в 2025 году появится департамент молодежной политики
На Кубани в 2025 году появится департамент молодежной политики - РИА Новости, 08.11.2024
На Кубани в 2025 году появится департамент молодежной политики
Департамент молодежной политики появится в Краснодарском крае в феврале 2025 года по решению губернатора, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:52
2024-11-08T15:52
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Департамент молодежной политики появится в Краснодарском крае в феврале 2025 года по решению губернатора, сообщили в администрации региона. "В Краснодарском крае появится департамент молодежной политики. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении. Уточняется, что департамент начнет работу с февраля 2025 года. По данным властей, ведомство выделили из министерства образования, науки и молодежной политики региона в рамках реорганизации.
https://ria.ru/20241108/kuban-1982561261.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

На Кубани в 2025 году появится департамент молодежной политики

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Департамент молодежной политики появится в Краснодарском крае в феврале 2025 года по решению губернатора, сообщили в администрации региона.
"В Краснодарском крае появится департамент молодежной политики. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что департамент начнет работу с февраля 2025 года.
По данным властей, ведомство выделили из министерства образования, науки и молодежной политики региона в рамках реорганизации.
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