https://ria.ru/20241108/kuban-1982561261.html
На Кубани обновили поселковый спорткомплекс, где занимаются 500 детей
На Кубани обновили поселковый спорткомплекс, где занимаются 500 детей - РИА Новости, 08.11.2024
На Кубани обновили поселковый спорткомплекс, где занимаются 500 детей
Спортивный комплекс в кубанском поселке Афипский, где занимаются 500 детей, отремонтировали в рамках краевой программы за 24,3 миллиона рублей, следует из... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:15
2024-11-08T01:15
2024-11-08T01:15
общество
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Спортивный комплекс в кубанском поселке Афипский, где занимаются 500 детей, отремонтировали в рамках краевой программы за 24,3 миллиона рублей, следует из релиза администрации региона. "В Северском районе после капитального ремонта открыли универсальный спортивный комплекс. Реконструкцию комплекса провели в рамках краевой государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". На эти цели было выделено порядка 24,3 миллиона рублей, большая часть – из регионального бюджета", - говорится в сообщении. Уточняется, что универсальный комплекс относится к спортивной школе № 1 поселка Афипский. Там заменили покрытия в спортзалах, вставили новые окна, отремонтировали номера временного проживания спортсменов, раздевалки и тренерские помещения. "После капитального ремонта спортивная школа фактически обрела новый дом: условия для тренировок и проведения соревнований качественно улучшены. Такие комплексы – точка притяжения молодежи. В этом центре занимаются более 500 детей", – сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241106/kuban-1982320861.html
северский район
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общество, северский район
Общество, Северский район
На Кубани обновили поселковый спорткомплекс, где занимаются 500 детей
В Краснодарском крае обновили поселковый спорткомплекс, где занимаются 500 детей
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Спортивный комплекс в кубанском поселке Афипский, где занимаются 500 детей, отремонтировали в рамках краевой программы за 24,3 миллиона рублей, следует из релиза администрации региона.
"В Северском районе
после капитального ремонта открыли универсальный спортивный комплекс. Реконструкцию комплекса провели в рамках краевой государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". На эти цели было выделено порядка 24,3 миллиона рублей, большая часть – из регионального бюджета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что универсальный комплекс относится к спортивной школе № 1 поселка Афипский. Там заменили покрытия в спортзалах, вставили новые окна, отремонтировали номера временного проживания спортсменов, раздевалки и тренерские помещения.
"После капитального ремонта спортивная школа фактически обрела новый дом: условия для тренировок и проведения соревнований качественно улучшены. Такие комплексы – точка притяжения молодежи. В этом центре занимаются более 500 детей", – сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко, слова которого приводятся в сообщении.