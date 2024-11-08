https://ria.ru/20241108/kuban-1982560381.html

В Краснодаре бесплатно обучат производителей одежды, мебели и игрушек

В Краснодаре бесплатно обучат производителей одежды, мебели и игрушек - РИА Новости, 08.11.2024

В Краснодаре бесплатно обучат производителей одежды, мебели и игрушек

Бесплатный семинар для кубанских производителей одежды, мебели и игрушек пройдет в Краснодаре 20 ноября в рамках нацпроекта "Малое и среднее... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T01:05

2024-11-08T01:05

2024-11-08T01:05

экономика

коммерческая недвижимость

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Бесплатный семинар для кубанских производителей одежды, мебели и игрушек пройдет в Краснодаре 20 ноября в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщили в администрации региона. "В Краснодаре проведут семинар для производителей одежды, мебели и игрушек. Мероприятие проведет 20 ноября центр "Мой бизнес". Пройти бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" могут предприятия, зарегистрированные в Краснодарском крае", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники обсудят товары, подлежащие обязательному подтверждению, отличие сертификации от декларирования, а также узнают, как избежать ошибок при оформлении разрешительной документации. Предпринимателей познакомят с доказательной базой для сертификации и декларирования товаров и дадут рекомендации по идентификации подлинности документов. "На семинаре спикеры разберут новые требования, которые вступят в силу в 2025 году. Помимо актуальной информации о сертификации и декларировании товаров, участники встречи смогут задать интересующие вопросы, обсудить "узкие места" отрасли", – добавила исполнительный директор фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. Семинар реализует Инжиниринговый центр - структурное подразделение центра "Мой бизнес". Организационную поддержку обеспечивает Торгово-промышленная палата Кубани, добавляют власти.

https://ria.ru/20241106/kuban-1982320861.html

https://ria.ru/20241106/tekhnologii-1982319425.html

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экономика, коммерческая недвижимость, краснодар, краснодарский край