https://ria.ru/20241108/kuban-1982560381.html
В Краснодаре бесплатно обучат производителей одежды, мебели и игрушек
В Краснодаре бесплатно обучат производителей одежды, мебели и игрушек - РИА Новости, 08.11.2024
В Краснодаре бесплатно обучат производителей одежды, мебели и игрушек
Бесплатный семинар для кубанских производителей одежды, мебели и игрушек пройдет в Краснодаре 20 ноября в рамках нацпроекта "Малое и среднее... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:05
2024-11-08T01:05
2024-11-08T01:05
экономика
коммерческая недвижимость
краснодар
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_0:228:2834:1822_1920x0_80_0_0_26f4f4dc33d5edbe17b62035bc740eb6.jpg
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Бесплатный семинар для кубанских производителей одежды, мебели и игрушек пройдет в Краснодаре 20 ноября в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщили в администрации региона. "В Краснодаре проведут семинар для производителей одежды, мебели и игрушек. Мероприятие проведет 20 ноября центр "Мой бизнес". Пройти бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" могут предприятия, зарегистрированные в Краснодарском крае", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники обсудят товары, подлежащие обязательному подтверждению, отличие сертификации от декларирования, а также узнают, как избежать ошибок при оформлении разрешительной документации. Предпринимателей познакомят с доказательной базой для сертификации и декларирования товаров и дадут рекомендации по идентификации подлинности документов. "На семинаре спикеры разберут новые требования, которые вступят в силу в 2025 году. Помимо актуальной информации о сертификации и декларировании товаров, участники встречи смогут задать интересующие вопросы, обсудить "узкие места" отрасли", – добавила исполнительный директор фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова. Семинар реализует Инжиниринговый центр - структурное подразделение центра "Мой бизнес". Организационную поддержку обеспечивает Торгово-промышленная палата Кубани, добавляют власти.
https://ria.ru/20241106/kuban-1982320861.html
https://ria.ru/20241106/tekhnologii-1982319425.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_3f50f184a33a1cb4d0300747d4fddff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, краснодар, краснодарский край
Экономика, Коммерческая недвижимость, Краснодар, Краснодарский край
В Краснодаре бесплатно обучат производителей одежды, мебели и игрушек
На Кубани 20 ноября пройдет семинар для производителей одежды, мебели и игрушек
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Бесплатный семинар для кубанских производителей одежды, мебели и игрушек пройдет в Краснодаре 20 ноября в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщили в администрации региона.
"В Краснодаре проведут семинар для производителей одежды, мебели и игрушек. Мероприятие проведет 20 ноября центр "Мой бизнес". Пройти бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" могут предприятия, зарегистрированные в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники обсудят товары, подлежащие обязательному подтверждению, отличие сертификации от декларирования, а также узнают, как избежать ошибок при оформлении разрешительной документации. Предпринимателей познакомят с доказательной базой для сертификации и декларирования товаров и дадут рекомендации по идентификации подлинности документов.
"На семинаре спикеры разберут новые требования, которые вступят в силу в 2025 году. Помимо актуальной информации о сертификации и декларировании товаров, участники встречи смогут задать интересующие вопросы, обсудить "узкие места" отрасли", – добавила исполнительный директор фонда развития бизнеса Краснодарского края
Елена Пистунова.
Семинар реализует Инжиниринговый центр - структурное подразделение центра "Мой бизнес". Организационную поддержку обеспечивает Торгово-промышленная палата Кубани, добавляют власти.